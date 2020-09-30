«Красная» зона в Сумах: что ограничивается? Обновлены уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 в регионах Украины.

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 9 октября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 12 октября 2020.

«Красный» уровень установлен в г. Сумы и в г. Канев Черкасской области.

В Сумах ограничено:

- посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

- посещение учебных заведений соискателями образования;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом. Также разрешены банковская и страховая деятельность, медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов.

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.