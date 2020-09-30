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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18397

У Сумах поліція посилює контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів

На засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 9 жовтня, було затверджено рішення про перегляд рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID – 19. Відсьогодні Суми опинилися в «червоній» карантинній зоні.

Крім того, з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій на територіях, де встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення СОVID -19, встановлено обмеження з переліку, визначеного постановою Кабінету Міністрів № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID – 19, спричиненої короновірусом SARS-CoV -2.

Новий розподіл набув чинності з 00.00 год. 12 жовтня 2020 року.

«Червоний» рівень встановлено у місті Суми Сумської області та у місті Канів Черкаської області.

У Сумах обмежуються:

- посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньо обласного та міжобласного сполучення;

- відвідування закладів освіти;

- приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування (нагадаємо: ріешння про останній пункт учора на засіданні виконкому не прийняли - Ред.).

Виключення становить торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалам. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

- відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, крім тих, які надають екстрені соціальні послуги центру обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

«У зв’язку з потраплянням міста Суми в «червону» карантинну зону, поліцією обласного центру вже напередодні було посилено роз’яснювальну роботу серед громадян з цього приводу, - коментує заступник начальника ГУНП в Сумській області Микола Худенко. – За вчорашній недільний день, поліцейські відвідали сотні організацій, установ, торгівельних закладів, спілкувалися і з водіями «маршруток» і з пасажирами міського транспорту. Громадян попереджали про небезпеку зараження на цю небезпечну інфекційну хворобу і закликали всюди дотримуватися соціальної дистанції, а також обов’язково знаходитися в захисних масках у громадських місцях, уникати скупчень людей, та по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби».

Поліція нагадує, що у випадку виявлення порушень карантинних обмежень, щодо порушників будуть складатися адміністративні протоколи та передаватися на розгляд судів.
Відділ комунікації поліції Сумської області


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