Житель Сумщины поехал на заработки в Киев и пропал Работники Белопольского отделения полиции устанавливают местонахождение 51-летнего Виктора Владимировича Володина, жителя города Ворожба Белопольского района.

По словам родственников, мужчина еще в июне нынешнего года уехал на заработки в Киев, но до сих пор домой не вернулся, и дальнейшая его судьба остается неизвестной.

На вид разыскиваемому 50-55 лет, ростом около 170-175 см, худощавого телосложения. Глаза серые, волосы темно-русые, короткие; может отпустить усы.

Особые приметы - у мужчины картавое произношение; верхняя фаланга указательного пальца левой руки деформирована.

Работники полиции разыскивают без вести пропавшего Виктора Володина, и обращаются с просьбой ко всем неравнодушным: если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Белопольское отделение полиции по адресу: г. Белополье, ул. Соборная, 76, или по телефонам: (05443) 9-12-72, (05443) 9-12-80, 0503278785, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.