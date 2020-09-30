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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин призвал мэра Лысенко быть мужиком

Сумчанин Олег Габ, который передвигается в инвалидной коляске, высказал все, что думает о сумских коммунальщиках.

«Ждали долго, и вот наконец дождались, б....., з.... когда вы уже р... делать научитесь. Сколько вам надо объяснять. что вы должны делать. Где ваши глаза, на ж.... наверно. Вам что повылазило, ни бордюров, ни понижения на переходе, нам как на инвалидной коляске ездить. Господин #Лысенко хоть раз будете мужыком, сядьте на инвалидную коляску и проедьте по тому, что ваши подчинённые делают. #пороблено_с_любовью_команда_мера», - написал он и выставил фото.

В этом дворе живут 10 человек с инвалидностью. Для них не предусмотрели ни одного съезда...

Общество
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