Сумчан приглашают на онлайн-забег на Хеллоуин

Выбирай одну из дистанций 5 или 10 км, беги и получай медаль финишера.
Бежать можно с 30 октября до 1 ноября, с 18.00 до 24.00.
Регистрация здесь: https://vseprobegi.org/race/1515.
Липоводолинский «Альянс» после трех пропущенных из-за коронавируса матчей возвращается на поле....
В субботу, 10 октября, домашний матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК...
9-й кросс-гандикап вокруг озера Чеха планируется провести 14 ноября....
Сумська міська галерея презентує виставку живопису Олександра Яловенка "З любов'ю до України"....
Сегодня, 3 октября, АФФК «Сумы» проведет матч 7-го тура Экстра-лиги против «Урагана»....