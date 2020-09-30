Сумчан приглашают на онлайн-забег на Хеллоуин Сумской Race Project приглашает всех желающих на вечерний онлайн-забег на Хеллоуин.

Выбирай одну из дистанций 5 или 10 км, беги и получай медаль финишера. Бежать можно с 30 октября до 1 ноября, с 18.00 до 24.00. Регистрация здесь: https://vseprobegi.org/race/1515.