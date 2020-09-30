Под Сумами загорелся грузовик с дизтопливом (видео) 17 октября в 16:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании седельного тягача «DAF» с полуприцепом на трассе Киев - Сумы - Юнаковка вблизи с. Писаревка Сумского района.

О пожаре сообщил водитель, который во время движения увидел дым и пламя из-под панели приборов. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурный караул 27-го государственного пожарно-спасательного поста.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений водитель самостоятельно приступил к тушению, используя имеющиеся в авто огнетушители. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огнем охвачено кабину, моторный отсек и 2 передних колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на полуприцеп – цистерну, в которой находилось более 18 тонн дизельного топлива.

В 16:39 возгорание локализовали, а в 17:55 - потратив на тушение более 6 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.