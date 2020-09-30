Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42295

Под Сумами загорелся грузовик с дизтопливом (видео)

17 октября в 16:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании седельного тягача «DAF» с полуприцепом на трассе Киев - Сумы - Юнаковка вблизи с. Писаревка Сумского района.

О пожаре сообщил водитель, который во время движения увидел дым и пламя из-под панели приборов. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурный караул 27-го государственного пожарно-спасательного поста.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений водитель самостоятельно приступил к тушению, используя имеющиеся в авто огнетушители. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огнем охвачено кабину, моторный отсек и 2 передних колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на полуприцеп – цистерну, в которой находилось более 18 тонн дизельного топлива.

В 16:39 возгорание локализовали, а в 17:55 - потратив на тушение более 6 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто

По тематике

В Ромнах спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
16.10.2020 12:52

В Ромнах спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

15 октября, в 22:14 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ-2110 по ул. Горького в...

В Кролевце пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)
15.10.2020 14:38

В Кролевце пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)

14 октября в 11:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «ВАЗ» по ул. Прорезная в...

14.10.2020 14:23

В Сумах, ликвидировав возгорание автомобиля, пожарные спасли два гаража

13 октября в 14:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ГАЗ в гаражном кооперативе по ул. Героев...

07.10.2020 10:18

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание грузового автомобиля (видео)

6 октября, в 8:38 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля ГАЗ "3302" по ул. Независимости...

30.09.2020 12:20

В Косовщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

29 сентября, в 22:30 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Skoda Octavia по ул. Леси...

view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
16.10.2020 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
16.10.2020 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
15.10.2020 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
15.10.2020 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
14.10.2020 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.