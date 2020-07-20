В Сумах разбили еще одну стеклянную остановку Остановка «Центральный рынок» на ул. Набережная р. Сумки подверглась набегу вандалов.

Одно из стекол на ней полностью разбито, второе наполовину, но менять нужно оба. Фото поделился в Фейсбуке сумчан Самир Маммадли.

«С утра заметил такую картину. Остановка «Центральный рынок». Нет слов, кроме «Ужас», - написал он.

Напомним: такие остановки начали ставить в Сумах 4 года назад. За это время стекла были разбиты на десятке из них. При этом они так и стоят без стекол, по 2-3 года.