Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:25992

В Сумах разбили еще одну стеклянную остановку

Остановка «Центральный рынок» на ул. Набережная р. Сумки подверглась набегу вандалов.

Одно из стекол на ней полностью разбито, второе наполовину, но менять нужно оба. Фото поделился в Фейсбуке сумчан Самир Маммадли.

«С утра заметил такую картину. Остановка «Центральный рынок». Нет слов, кроме «Ужас», - написал он.

Напомним: такие остановки начали ставить в Сумах 4 года назад. За это время стекла были разбиты на десятке из них. При этом они так и стоят без стекол, по 2-3 года.

Право Вандализм Остановка

По тематике

Неизвестные вандализировали знак «I♥SUMY»
30.09.2020 21:30

Неизвестные вандализировали знак «I♥SUMY»

Установленный в 2018 году и обновленный пару месяцев назад памятный знак в центре Сум снова подвергся набегу вандалов с баллончиком...

В Сумах хотят поставить новую остановку возле «Мануфактуры» за 300 тысяч
03.09.2020 11:06

В Сумах хотят поставить новую остановку возле «Мануфактуры» за 300 тысяч

В Сумах объявили тендер на ремонт остановки №28 «Мануфактура» по ул. Харьковской....

В селе на Сумщине вандалы повалили дорожные знаки
13.08.2020 13:15

В селе на Сумщине вандалы повалили дорожные знаки

Неизвестные повалили несколько дорожных знаков в Самотоевке Краснопольского района....

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум
11.08.2020 15:18

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум

Работники КП «Зеленстрой» скосили вместе с травой и саженцы цветов на ул. Воскресенской....

В Сумах вандалы повредили кофейный автомат
20.07.2020 09:58

В Сумах вандалы повредили кофейный автомат

Патрульные оперативно разыскали мужчин, которые, вероятно, повредили кофейный аппарат....

view counter

Статьи

Як працюють сумські комунальні підприємства
Вчера 18:37
«НАШ КРАЙ»: Громади повинні отримувати справедливу компенсацію за видобуток нафти та газу на їхній землі
Вчера 17:04
Володимир Лободін: «Буду ефективним мером, який бере на себе відповідальність за розвиток нашого міста»
Вчера 09:04
Протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів
20.10.2020 16:13
«НАШ КРАЙ»: Забезпечимо справедливу плату за оренду земельного паю!
20.10.2020 15:41
Субсидии: что меняется в новом сезоне?
20.10.2020 10:49
На Сумщину крокують місцеві вибори: кого обираємо і що вони можуть
19.10.2020 21:38
Юрій Бова, тростянецький міський голова: Якщо вийшло у Тростянці – вийде і в Сумах
19.10.2020 12:15
«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
16.10.2020 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
16.10.2020 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
15.10.2020 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
15.10.2020 09:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.