В Сумах разбили еще одну стеклянную остановку

Одно из стекол на ней полностью разбито, второе наполовину, но менять нужно оба. Фото поделился в Фейсбуке сумчан Самир Маммадли.
«С утра заметил такую картину. Остановка «Центральный рынок». Нет слов, кроме «Ужас», - написал он.
Напомним: такие остановки начали ставить в Сумах 4 года назад. За это время стекла были разбиты на десятке из них. При этом они так и стоят без стекол, по 2-3 года.
Установленный в 2018 году и обновленный пару месяцев назад памятный знак в центре Сум снова подвергся набегу вандалов с баллончиком...
В Сумах объявили тендер на ремонт остановки №28 «Мануфактура» по ул. Харьковской....
Неизвестные повалили несколько дорожных знаков в Самотоевке Краснопольского района....
Работники КП «Зеленстрой» скосили вместе с травой и саженцы цветов на ул. Воскресенской....
Патрульные оперативно разыскали мужчин, которые, вероятно, повредили кофейный аппарат....