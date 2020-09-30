В Сумах на ходу загорелся раритетный «Chrysler» (видео) 22 октября в 14:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на проспекте Курском в г. Сумы.

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части и отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло во время движения. По предварительным данным огонь охватил моторный отсек раритетного «CHRYSLER». Автовладелец с другими водителями пытались огнетушителями самостоятельно ликвидировать пожар. В 14:47 спасатели локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение на салон авто, а в 14:52 пожар окончательно ликвидировали. Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.