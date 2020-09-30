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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40482

В Сумах на ходу загорелся раритетный «Chrysler» (видео)

22 октября в 14:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на проспекте Курском в г. Сумы.

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части и отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло во время движения. По предварительным данным огонь охватил моторный отсек раритетного «CHRYSLER». Автовладелец с другими водителями пытались огнетушителями самостоятельно ликвидировать пожар. В 14:47 спасатели локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение на салон авто, а в 14:52 пожар окончательно ликвидировали.

Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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