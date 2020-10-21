Сумские спасатели переведены на усиленный режим несения службы Органы управления и формирования ГСЧС переведены на усиленный режим несения службы.

С целью повышения готовности органов и подразделений ГСЧС к действиям по назначению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организации мероприятий по обеспечению пожарной и техногенной безопасности на объектах, задействованных в проведении 25 октября выборы в местные советы Украины, с 9.00 24 октября по 21.00 27 октября органы управления и подразделения ГСЧС Украины переведены на усиленный режим несения службы.

21 октября, во время селекторного совещания, первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заметил: «Коммуникация с ЦИК налажена на 100%, поэтому, командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства».

Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС приведены в готовность к выполнению задач по назначению более 42 тыс. человек, около 3 800 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники и 12 воздушных судов.