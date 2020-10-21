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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07189

В Шостке избиратель потерял сознание, выходя из кабинки для голосования

Сегодня, 25 октября, несколько раз на избирательные участки вызывали «скорую помощь».

На избирательном участке № 590876, расположенном в школе № 11, 19-летний избиратель потерял сознание. Это случилось, когда он выходил из кабинки.

Его привели в чувства и вызвали «скорую помощь». Неотложка прибыла оперативно.

Голосование не приостанавливали, работа избирательной комиссии шла в обычном режиме.

Несчастный случай произошел на избирательном участке №590873, расположенном в медучилище. Избиратель 1942 года рождения пришел на костылях и упал, разбив лицо. От госпитализации он отказался, пишет Шостка.инфо.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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