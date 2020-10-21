Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:06281

На Сумщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення виборчого законодавства

Подія сталася у селі Мала Рибиця Краснопільського району. Жінка, скориставшись тим, що є членом дільничної виборчої комісії, непомітно взяла бюлетень та проголосувала замість свого чоловіка.
Про порушення до поліції повідомила голова дільничної виборчої комісії.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Краснопільського відділення поліції для встановлення всіх обставин події.
Наразі за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України «Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз». Слідство триває.
 
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право

Новости

На Сумщине уже 10403 случая коронавируса: подробности
Сегодня 10:01
Выборы-2020: что происходит (обновляется)
Сегодня 08:35
На Сумщине стало больше «красных» карантинных зон
23.10.2020 12:01
На Сумщині всі виборчі дільниці закрилися вчасно
Сегодня 21:07
На Сумщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення виборчого законодавства
Сегодня 21:06
Чемпионат Сумщины по футболу: будет ли «золотой» матч?
Сегодня 20:45
В Сумах явка составила чуть больше 26%
Сегодня 20:39
В Сумах зафиксировано 29 обращений в полицию
Сегодня 20:37
У Соснівці на Сумщині поліція припинила «паралельні» вибори
Сегодня 19:51
Сумская биатлонистка Юлия Журавок ждет ребенка
Сегодня 17:22
В Сумах появились фейковые объявления об изменении избирательного участка
Сегодня 16:54
На Сумщине погоду будет «делать» антициклон с востока
Сегодня 16:18
view counter

Статьи

Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Олена Мельник: «НАШ КРАЙ» зменшить тарифи на опалення в Сумах на 20 відсотків
23.10.2020 13:31
Служба зайнятості Сумщини: позбуваємось конвертів
23.10.2020 12:55
Всенародный опрос на местных выборах: вопросы и значение
23.10.2020 12:39
Як сумчани можуть перевірити надійність забудовника та впливати на містобудівну діяльність свого міста
23.10.2020 08:17
5 вагомих причин проголосувати за «Наш край» у всіх бюлетенях! 1
22.10.2020 13:30
Скоро на Сумщині розпочнеться осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах!
22.10.2020 13:09
Холодні батареї? Немає газу? Як захистити права споживачів комунальних послуг?
22.10.2020 11:25
Спалювання опалого листя та сухої трави – небезпека для життя, здоров’я людини та довкілля
22.10.2020 11:06
Рецепт від служби зайнятості: 10 заповідей шукача роботи
22.10.2020 10:59
Як працюють сумські комунальні підприємства
21.10.2020 18:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.