На Сумщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення виборчого законодавства

Про порушення до поліції повідомила голова дільничної виборчої комісії.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Краснопільського відділення поліції для встановлення всіх обставин події.

Наразі за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України «Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз». Слідство триває.