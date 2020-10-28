Полиция Тростянца разоблачила водителя в краже 10 тонн зерна Водитель одного из предприятий, занимающихся изготовлением муки, во время работы осуществил кражу почти десяти тонн зерна пшеницы.

Работники Тростянецкого отделения полиции установили, что 49-летний водитель, который занимался перевозкой зерновых культур, однажды привез в пункт приема только половину от требуемой нормы.

Проведя проверку, работники полиции выяснили, что при осуществлении очередного рейса водитель решил подзаработать. Заранее договорившись со своим приятелем, он изменил маршрут и отгрузил 10 тонн зерна своему знакомому, в дальнейшем планируя иметь с этой сделки материальную выгоду.

Похищенное изъято, а в отношении вора открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области..