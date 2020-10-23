Стали известны подробности ДТП, в котором погиб сумской прокурор с семьей Прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко погиб в аварии на Полтавщине 2 ноября.

Вместе с ним - его жена и ребенок. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, пишет Суспільне.

По ее словам, они на собственном авто возвращались из Киева в Сумы.

«Продолжается реформирование. Вчера был очередной этап тестов. Он ездил их сдавать, брал с собой семью», - сказала она. Также добавила, что дома у семьи остался пятилетний сын. Девочке, которая погибла, в декабре должно было исполниться 3 года.

Как сообщает главное управление ГСЧС в Полтавской области, автомобили LEXUS GS 350 и DAF 95.430 с полуприцепом КRONE столкнулись в 18.50. Произошло это на трассе «Кролевец-Сумы-Пирятин». В результате погибли водитель и пассажиры легковушки. Водитель грузовика доставлен в Пирятинскую ЦРБ с травмой плеча.

По предварительной информации, 2 ноября, около 19.00 автомобиль «LEXUS», под управлением водителя, 1990 года рождения, жителя города Сумы, столкнулся с автомобилем «DAF» с полуприцепом «КRONE», под управлением водителя, 1984 года рождения, жителя Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 227-м километре автодороги «Кролевец-Сумы-Пирятин».

В результате ДТП водитель автомобиля «LEXUS» и его два пассажира - женщина, 1991 года рождения, и малолетний ребенок, 2017 года рождения, погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля «DAF» доставлен в местную больницу.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.