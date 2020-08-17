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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка, которая отказалась в троллейбусе одеть маску, заплатит 17 000 гривен штрафа

Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление Заречного районного суда г. Сумы, которым жительница областного центра признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП (Нарушение условий карантина), и наложено взыскание в виде штрафа в сумме 17000 грн.

Кроме того, в пользу государства женщина еще и заплатит 420 гривен судебного сбора.

Согласно протоколу об административном правонарушении, на одной из остановок общественного транспорта на проспекте М. Лушпы, женщина зашла в троллейбус без защитной маски. Кондуктор и пассажиры, которые на тот момент находились в транспортном средстве, сделали ей замечание и попросили одеть средство индивидуальной защиты или же покинуть салон троллейбуса. Однако, женщина на упреки окружающих людей никак не отреагировала и даже больше - отказалась от новой маски, которую ей предложили в троллейбусе. Не одела она средство индивидуальной защиты и по просьбе сотрудников полиции, хотя представители правоохранительных органов растолковывали женщине последствия, к которым приведет нарушение ею карантина.

Постановлением суда первой инстанции женщина признана виновной в нарушении п.п. 1 п. 10 постановления КМУ «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» и привлечена к административной ответственности за совершенное правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КУоАП. Не согласившись с решением местного суда, ее защитник подал апелляционную жалобу, в которых просил отменить постановление Заречного районного суда г. Сумы и на основании ст. 22 КУоАП освободить ее от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения и ограничиться устным замечанием. Свои апелляционные требования адвокат обосновал тем, что суд не учел возраст женщины, а именно, что она является пенсионером, ранее к административной ответственности не привлекалась, а ее поведение вызвано самочувствием в указанный период времени и преклонным возрастом. Кроме того, никаких вредных последствий для других лиц вследствие ее действий не наступило.

Рассмотрев материалы административного правонарушения, суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение местного суда, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, поскольку выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела, надлежащим образом мотивированы и объективно подтверждаются доказательствами по делу, а именно - записями с нагрудных камер полицейских, письменными объяснениями и показаниями свидетелей, которые свидетельствуют о вине женщины в совершении инкриминируемого ей правонарушения.

Право Нарушение карантина

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