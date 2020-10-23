В Сумах всего 47 новых случаев коронавируса: районы бьют рекорды По состоянию на 4 ноября на Сумщине 12776 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 367 человек (Сумы - 47, Шостка - 36, Конотоп – 61, Ромны - 52, Ахтырка – 16, Глухов - 11, Лебедин – 27, Белопольский р-н - 27, Великописаревский р-н - 1, Глуховский р-н - 6, Кролевецкий р-н - 4, Ахтырский р-н - 7, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 28, Тростянецкий р-н - 12, Шосткинский р-н – 2, Ямпольский - 12).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 194 летальных случая, из них 2 - за прошедшие сутки (Ромны, Тростянецкий р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 5126 человек, из них за минувшие сутки – 258 (Сумы - 176, Конотоп - 2, Ромны - 6, Глухов - 8, Лебедин – 2, Белопольский р-н - 12, Глуховский - 7, Краснопольский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 11, Лебединский – 1, Липоводолинский – 9, Недригайловский – 9, Роменский – 7, Сумский р-н – 18, Ямпольский - 5).