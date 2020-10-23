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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39172

На Сумщине будут судить супругов-наркодилеров

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины и женщины, которые занимались в г. Конотоп незаконным изготовлением и реализацией наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313 УК Украины).

По данным следствия, 35-летний мужчина и его 36-летняя гражданская жена по месту жительства в одной из квартир многоэтажки организовали нарколабораторию. Изготовленные наркотики супруги реализовывало соответствующим лицам. В частности задокументирован факт продажи мужчиной 5 г амфетамина за 3 тыс. грн. В свою очередь женщина реализовала 0,1 г за 400 грн.

Во время санкционированного обыска в квартире наркодельцов 26 июня 2020 года правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для изготовления психотропных веществ, электронные весы, 1,6 г прекурсоров, 3,3 г психотропного вещества амфетамин, 0,7 г наркотического средства метадон.

Незаконной деятельности обвиняемых прекращено совместно с управлением по борьбе с наркопреступностью в Сумской области и следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право
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