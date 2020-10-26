Стало известно, кто исполняет обязанности главы Сумской ОГА После увольнения Романа Грищенко с должности главы Сумской ОГА исполняет его обязанности замглавы Сергей Банников.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко во время брифинга. Напомним: Сергей Банников до Сумщины был замом Романа Грищенко в военной прокуратуре Харьковской области.