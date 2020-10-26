Про життя та роботу лікарів написав у фейсбуці їхній колега, конотопський медик Богдан Лебідь.

Подольський Олександр Васильович народився 5 грудня 1955 року. У 1982 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут. Усе життя він присвятив медицині. З 2002 року Олександр Васильович працює лікарем виїзної бригади Сумської станції Е(Ш)МД, з 2013 року – у Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Олександр Подольський пропрацював в екстреній медицині ще 5 років після виходу на пенсію. На Центральній станції Е(Ш)МД Подольського О.В. запам’ятали як Професіонала з великої літери, дуже сумлінного, відданого справі фахівця, який завжди брався за найважчу справу і виконував її на відмінно. Колеги поважали й любили Олександра Васильовича як уважну, чуйну людину, надійного товариша. Саме на таких людях і тримається служба «103».

Муравйов Сергій Тимофійович народився 24 вересня 1963 року. У 1987 році закінчив Кримський державний медичний інститут. З 1992 року розпочав трудову діяльність за отриманою професією. З 1 квітня 2013 року Сергій Тимофійович працює лікарем виїзної бригади Конотопської станції Е(Ш)МД. За сумлінну працю і високий професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника Сергій Муравйов неодноразово нагороджувався грамотами Центру.

Протягом 2017-2018 років Сергій Тимофійович працював заступником головного лікаря з медичної роботи Конотопської станції Е(Ш)МД. З 2018 по 2020 рік працював лікарем бригади швидкої допомоги. Усе своє життя Сергій Тимофійович присвятив нелегкій, але такій потрібній суспільству професії – лікаря. До останнього подиху він рятував здоров’я та життя своїх земляків.

Світла пам’ять про цих наших колег, висококваліфікованих фахівців, сумлінних, добрих людей – Олександра Васильовича та Сергія Тимофійовича – назавжди збережеться в наших серцях.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійних. Хай земля їм буде пухом!

На жаль, цих лікарів служби екстреної медичної допомоги передчасно вирвало з життя підступне гостре інфекційне захворювання COVID-19. Так, ми стоїмо на передньому краю боротьби із цим маловивченим злом. Кожен із працівників служби «103», мов на фронті, витягує із пазурів смерті хворих людей. Проте, щоб рятувати інших, необхідно завжди турбуватися про власну безпеку, дотримуватися всіх протиепідемічних заходів. Кожен виїзд на виклик – це виїзд у невідоме: ми не знаємо, з ким будемо спілкуватися, кого доведеться лікувати. А тому ми повинні завжди бути у всеозброєнні, не забуваючи про засоби індивідуального захисту. Пам’ятаймо: якщо збережемо себе, то зможемо допомогти й іншим!

Бережіть себе і будьте завжди здоровими!", - написав він.