От осложнений коронавируса умер директор Сумской городской детской больницы

Об этом стало известно сегодня. Он умер на 57-м году жизни.
«Данкор онлайн» приносит искренние соболезнования родным и близким покойного.
Александр Емец родился в 1963 году. Работал детским врачом-дерматологом, заведующим отделом дерматологии. С 1997 года возглавлял Сумскую городскую детскую больницу.
В 2002-2006 годах был депутатом Сумского городского совета. В 2010 году был вновь избран как депутат, однако из-за того, что вошел в состав исполнительного комитета Сумского горсовета, сложил полномочия депутата.
В 2009 году Александру Емцу было присвоено звание «Заслуженный врач Украины».
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