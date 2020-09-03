От осложнений коронавируса умер директор Сумской городской детской больницы Заслуженный врач Украины Александр Михайлович Емец, который более 10 лет возглавлял Сумскую городскую детскую больницу Святой Зинаиды, умер в Киеве от осложнений COVID-19.

Об этом стало известно сегодня. Он умер на 57-м году жизни.

«Данкор онлайн» приносит искренние соболезнования родным и близким покойного.

Справка

Александр Емец родился в 1963 году. Работал детским врачом-дерматологом, заведующим отделом дерматологии. С 1997 года возглавлял Сумскую городскую детскую больницу.

В 2002-2006 годах был депутатом Сумского городского совета. В 2010 году был вновь избран как депутат, однако из-за того, что вошел в состав исполнительного комитета Сумского горсовета, сложил полномочия депутата.

В 2009 году Александру Емцу было присвоено звание «Заслуженный врач Украины».