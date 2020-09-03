Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:031635

От осложнений коронавируса умер директор Сумской городской детской больницы

Заслуженный врач Украины Александр Михайлович Емец, который более 10 лет возглавлял Сумскую городскую детскую больницу Святой Зинаиды, умер в Киеве от осложнений COVID-19.

Об этом стало известно сегодня. Он умер на 57-м году жизни.

«Данкор онлайн» приносит искренние соболезнования родным и близким покойного.

Справка

Александр Емец родился в 1963 году. Работал детским врачом-дерматологом, заведующим отделом дерматологии. С 1997 года возглавлял Сумскую городскую детскую больницу.

В 2002-2006 годах был депутатом Сумского городского совета. В 2010 году был вновь избран как депутат, однако из-за того, что вошел в состав исполнительного комитета Сумского горсовета, сложил полномочия депутата.

В 2009 году Александру Емцу было присвоено звание «Заслуженный врач Украины».

Общество Александр Емец Смерть от коронавируса

По тематике

В Сумах за неделю смертность от коронавируса выросла в 5 раз
19.10.2020 08:17

В Сумах за неделю смертность от коронавируса выросла в 5 раз

Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

28.09.2020 08:29

В Сумах коронавирус забирает молодых

Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах умер еще один человек с коронавирусом
08.09.2020 16:06

В Сумах умер еще один человек с коронавирусом

В Сумах в течение 8 сентября от осложнений умер еще один человек....

04.09.2020 11:15

На Сумщине еще две смерти от коронавируса

Об этом сегодня, 4 сентября на брифинг в Сумской ОГа рассказала и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного...

Замглавы Сумского райсовета умер от COVID-19
03.09.2020 16:06

Замглавы Сумского райсовета умер от COVID-19

Сегодня, 3 сентября, стало известно о смерти заместителя главы Сумского районного совета Анатолия Салогуба....

view counter

Статьи

Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.