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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:09715

Зеленский назначил вр.и.о. главы Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил вр.и.о. главы Сумской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе главы государства №494 от 9 ноября, размещенном на его официальном сайте.

Глава государства временно возложил исполнение обязанностей главы Сумской ОГА на Сергея Пахольчука, который до этого был замом Романа Грищенко.

Справка

Пахольчук Сергей Иванович родился 3 июля 1972 года в г. Донецк. Имеет высшее образование, в 1995 году окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры по специальности «Водоснабжение, канализация, охрана и рациональное использование водных ресурсов», квалификация - инженер-строитель.

Работал в ГКП «Донецкгорводоканал», директором ООО «Донпобутсервис» (г. Донецк), директором ООО «СКФ «Укрбудсервис» (г. Донецк), начальником производственно-технического отдела управления КП «Макеевский горводоканал» (г. Макеевка).

С декабря 2011 года по ноябрь 2014 года - начальник отдела расчета эффективности использования энергетических ресурсов Департамента тарифной политики и регулирования отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг Украины, г. Киев

С ноября 2014 по май 2016 года - заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики - начальник управления инженерных систем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, г. Киев.

С мая по июль 2016 - исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского городского совета, г. Белая Церковь Киевской области.

С июля 2016 до сентября 2017 года - заместитель городского головы Белоцерковского городского совета, г. Белая Церковь Киевской области.

С февраля 2018 по май 2020 года оказывал консультационные услуги Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по внедрению реформ в Украине в соответствии с заключенным договором с Общественным союзом «Фонд поддержки реформ в Украине», как физическое лицо-предприниматель.

С марта 2020 года назначен советником главы Сумской областной государственной администрации на общественных началах по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

 
Политика Сергей Пахольчук

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