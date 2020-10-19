На Сумщине дали 8 лет за убийство матери Шосткинской местной прокуратурой в суде доказана вина 57-летнего жителя г. Дружба, который избил до смерти собственную мать, а также занимался незаконным оборотом наркотических веществ.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что мужчина 9 июля 2017 года обнаружил дома исчезновения вещей и продуктов питания. На этой почве у него возникла ссора с матерью. У женщины были проблемы с памятью, поэтому объяснить, куда делись вещи, она не смогла. Это разозлило мужчину и он начал бить мать кулаком по голове. От полученных травм 73-летняя женщина через несколько дней скончалась в больнице.

В то же время задокументирован факт продажи обвиняемым соответствующему лицу свертка с наркотическим средством «каннабис», подобные запрещенные вещества также обнаружены по месту его проживания во время обыска.

В суде мужчина вину свою отрицал, пояснил, что наркотики ему подбросили и заставили признаться в избиении матери. Однако по совокупности собранных доказательств решение суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.