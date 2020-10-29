В Украине ввели всеобщий карантин по правилам «оранжевой зоны» Сегодня на очередном заседании Кабинет министров принял решение всеобщем карантине в Украине из-за коронавируса. По всей стране действуют ограничения, которые ранее были в «оранжевой зоне карантина».

Запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, в театрах и кинотеатрах заполняемость не более 50% мест в зале, а также в общественном транспорте число пассажиров равно числу сидячих мест. Запрещены ночные развлечения, рестораны и кафе работают до 22:00, кроме адресной доставки и заказ на вынос. Музеи должны обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров.



Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно только на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.