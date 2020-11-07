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За добу поліція виявила 19 порушень правил щодо карантину людей

За суботу правоохоронці області в межах своєї компетенції перевірили дотримання протиепідеміологічних заборон у 678 торгівельних і розважальних за закладах та закладах громадського харчування.

Працівники поліції разом з представниками Держпродспоживслужби та представниками юридичної підтримки органів місцевого самоврядування виявили загалом 19 порушень протиепідемічних обмежень, за результатами яких складено 11 адміністративних матеріалів на керівників та працівників перевірених об‘єктів.

Так, в обласному центрі, всупереч вимогам чинного законодавства, у звичайному режимі працювали фітнес-центр, два спортклуби та чотири кафе.

Конотопські правоохоронці виявили працюючими магазин спорттоварів та перукарню.

Місцеві полісмени склали адміністративні матеріали на власників двох охтирських магазинів.

У Глухові виявлені працюючими у звичному режимі дві крамниці продовольчих товарів та нічний клуб.

Ще по одному аналогічному випадку виявили правоохоронці на територіях Шостки, Кролевця, Тростянця, Краснопільського та Ямпільського районах.

Працівники поліції знову звертаються до підприємців та громадян з засторогою не порушувати карантинні обмеження і дотримуватись чинного законодавства. В протилежному випадку передбачена не тільки адміністративна відповідальність, а й кримінальна відповідальність, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області

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