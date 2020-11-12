ВАКС отменил арест телефона специалиста сумского Госгеокадастра Высший антикоррупционный суд отменил арест мобильный телефон, изъятый в помещении Главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) в Сумской области у ведущего специалиста.

Такое решение ВАКС принял 11 ноября, сообщает «Слово и дело».

По версии следствия, должностные лица Главка Госгеокадастра в Сумской области вопреки ст. 84, 116, 122, 149, 150 Земельного кодекса Украины, злоупотребляли служебным положением в интересах ООО «АФ Доверие 2008», в результате чего из государственной собственности безвозвратно выбыла особенно ценная земля на территории Роменского района Сумской области общей площадью около 2000 га. Указанные земельные участки находились на праве постоянного пользования у государственного предприятия «Опытное хозяйство «Искра» Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины и государственного предприятия «Опытное хозяйство «Агрофирма «Надежда» Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН.

В рамках этого дела детективы НАБУ 25 февраля провели ряд обысков, в частности в Главке Госгеокадастра в Сумской области. Во время обысков детективы изъяли мобильный телефон Huawei ведущего специалиста Главка Госгеокадастра в Сумской области и наложили на него арест, признав вещественными доказательствами. Однако, по мнению адвоката, указанное имущество не отвечает критериям вещественного доказательства, а потому арест необходимо снять. Также адвокат считает, что в дальнейшем аресте мобильного телефона отпала потребность.

В то же время детектив НАБУ возражал против снятия ареста с имущества. Он указал, что работники НАБУ не смогли исследовать информацию, которая содержится на телефоне, из-за неработоспособного состояния. Вместе с тем, в ходе исследования телефонов других фигурантов было установлено, что ведущий специалист Госгеокадастра обменивался информацией по телефону с другими фигурантами.

Изучив ходатайство, суд удовлетворил его частично и отменил арест мобильного телефона.