11 работников Заречного райсуда Сум переболели COVID-19 11 работников Заречного районного суда г. Сумы переболели COVID-19. Все они уже выздоровели и приступили к работе.

С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда от распространения вирусной инфекции, граждан просят соблюдать противоэпидемические правила и, по возможности, воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия. Также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

В первую очередь такие меры призваны обезопасить посетителей суда. Поэтому в суде просят с пониманием относиться к временным ограничениям и отмечают, что в условиях пандемии COVID-19 строгое соблюдение противоэпидемических правил является залогом личной безопасности каждого человека, посетителей и работников суда.

Попутно напоминают о возможности воспользоваться услугой «Электронный суд» и подавать свои заявления или другие обращения через данную подсистему.