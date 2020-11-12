Сегодня «Альянс» сыграет в Сумах (трансляция) Игра «Альянс» - «Черноморец» состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Юбилейный».

Начало в 14.00. Игра пройдет без зрителей, но вы сможете наблюдать за ходом событий в видеотрансляции на YouTube.

После 13 туров «Альянс» на двенадцатом месте с 13 очками в 10 матчах. «Черноморец» лидирует с 27 очками в 13 матчах.