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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:285

Судья Сумского апелляционного суда ушел в отставку

Высший совет правосудия принял решение удовлетворить заявление Сергея Хвостика о его увольнении в отставку с должности судьи Сумского апелляционного суда.

Сергей Григорьевич более 35 лет проработал в области права. Строить карьеру в юриспруденции начинал с правоохранительных органов. Так, закончив в 1989 году Харьковский юридический институт, свои первые шаги на ниве служения Закону делал как стажер прокуратуры Сумского района, а уже через полтора года как помощник прокурора Заречного района г. Сумы.

Сергей Хвостик одел мантию и присягнул украинскому народу в 1993 году, став судьей Заречного районного суда г. Сумы. С 2002 года работал судьей Апелляционного суда Сумской области и Сумского апелляционного суда.

В суде апелляционной инстанции судья Хвостик проработал почти 19 лет.

В связи с увольнением в отставку судьи С. Хвостика с 18 ноября в Сумском апелляционном суде образовалась 1 вакантная должность судьи.

Право
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