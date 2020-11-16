Судья Сумского апелляционного суда ушел в отставку Высший совет правосудия принял решение удовлетворить заявление Сергея Хвостика о его увольнении в отставку с должности судьи Сумского апелляционного суда.

Сергей Григорьевич более 35 лет проработал в области права. Строить карьеру в юриспруденции начинал с правоохранительных органов. Так, закончив в 1989 году Харьковский юридический институт, свои первые шаги на ниве служения Закону делал как стажер прокуратуры Сумского района, а уже через полтора года как помощник прокурора Заречного района г. Сумы.

Сергей Хвостик одел мантию и присягнул украинскому народу в 1993 году, став судьей Заречного районного суда г. Сумы. С 2002 года работал судьей Апелляционного суда Сумской области и Сумского апелляционного суда.

В суде апелляционной инстанции судья Хвостик проработал почти 19 лет.

В связи с увольнением в отставку судьи С. Хвостика с 18 ноября в Сумском апелляционном суде образовалась 1 вакантная должность судьи.