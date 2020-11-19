На Сумщине стартовал пилотный проект «Удобное обучение» Областной пилотный проект стартовал 24 ноября 5-часовым совещанием-стартапом в онлайн-формате.

Проект «Удобное обучения» направлен на создание благоприятных условий для обучения учащихся в синхронном и асинхронном режиме (в том числе в период карантинных мероприятий), его эксперты - 15 научно-педагогических, педагогических работников коммунального заведения Сумской областной институт последипломного педагогического образования.

На этапе апробационного внедрения в проекте участвуют 4 учреждения общего среднего образования Сумщины: Сумская школа № 7 имени Максима Савченко; Шосткинская гимназия; Ахтырская школа имени Б.Д. Антоненко-Давидовича; Лебединская школа № 5.