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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:58238

На Сумщине налоговики разоблачили присвоение средств на проекте амбулатории на 1,8 млн гривен

Налоговики совместно с управлением СБУ в Сумской области разоблачили схему завладения бюджетными средствами при проведении реконструкции объекта медицинской сферы.

Согласно заключенному договору с Управлением капитального строительства Сумской ОГА субъект хозяйствования должен был изготовить проектно-сметную документацию на указанный объект. Поскольку выполнить такой заказ он не имел возможности, заказчику были переданы документы, которые были типовыми проектами, выдав их за проектно-сметную документацию. За работу, которая фактически им не выполнялась, субъект хозяйствования получил почти 1,8 млн гривен.

В действиях должностных лиц субъекта хозяйствования установлены признаки осуществления легализации (отмывания) денежных средств в сумме 1,8 млн грн, полученных преступным путем.

По результатам рассмотрения указанных материалов следственным подразделением ГУ Национальной полиции в Сумской области было зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.209 УК Украины, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

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