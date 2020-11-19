В Сумах на Тополе горят склады (видео) Сегодня, 27 ноября, в Сумах в районе ул. Тополянская загорелись склады.

Как сообщает 0542.ua, по улице Тополянская и Скрябина, возле магазина «Рона», горят склады. Информации о причинах и последствиях пока нет.