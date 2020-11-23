«Радіо Глухів» припинило своє існування Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про анулювання ліцензій на проводове мовлення та на ФМ-мовлення Комунального підприємства «Глухівська студія місцевого мовлення «РАДІО ГЛУХІВ».

З відповідним клопотанням звернулася до регулятора ліквідаційна комісія, яка була створена засновниками радіоредакції – Глухівською районною радою та Глухівською міською радою.

Глухівський радіомовник не виходив в ефір з травня 2020 року. Причиною радіомовчання стало обмеження доступу редакції радіостудії до передавального обладнання, яке належало приватному власнику, і яким весь час користувалося комунальне підприємство на правах безкоштовної оренди.

Тривалий багаторічний конфлікт між міськім головою Глухова Мышелем Терещенко та більшістю депутатського корпусу Глухівської міської ради (одним із засновником радіо) призвів до того, що у місцевому бюджеті взагалі не були передбачені кошти на фінансування радіоредакції та придбання передавального обладнання.

Мішель Терещенко, який активно підтримував створення місцевого ФМ-мовлення ще на етапі подання документів на прорахунок частоти, у 2019 році шляхом особистих домовленостей з приватною загальнонаціональною компанією «Радіо Люкс» вирішив питання щодо надання у безкоштовну оренду передавального обладнання. Після складання їм повноважень міського голови власники обладнання припинили правовідносини з радіоредакцією та запропонували два варіанта вирішення проблеми: або сплачувати за оренду обладнання, або придбати його у власність. (До речі, сума рахунку за придбання обладнання була ДУЖЕ поміркованою). Проте засновники не скористалися цією пропозицією.

Ситуація була ускладнена також заборгованістю по заробітній платі працівникам редакції. Сума заборгованості на початок 2020 року складала 70 тис грн. Це стало причиною звільнення керівника радіостанції А. Коваленко (квітень 2020 року) та т.в.о. Руденка (липень 2020 року).

28 липня 2020 року Глухівська районна рада ухвалила рішення «Про припинення діяльності комунального підприємства «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» шляхом ліквідації.

5 серпня 2020 року аналогічне рішення ухвалила сесія Глухівської міської ради.

Таким чином, до остаточної зупинки мовлення та анулювання ліцензій призвели відсутність на придбання передавального обладнання (або його оренду) та велика заборгованість по заробітній платі.

Нагадаю, що Глухів та Глухівський район належать до зон низької інформаційної насиченості. КП «Глухівська студія місцевого мовлення «РАДІО ГЛУХІВ» отримало ліцензію на ФМ-мовлення в рамках реалізації проєкту «Радіо громад». Радіокомпанія вчасно розпочала мовлення відповідно до законодавства України.

На даний час в м. Глухові працюють тільки місцеві друковані видання та 2 провайдери програмної послуги, які розповсюджують тільки 2 програми сумських регіональних мовників (UA: СУМИ, АКАДЕМ-TV), повідомила представник Нацради на Сумщины Лариса Якубенко.