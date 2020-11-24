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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56500

Сумчанка рассказала, как переболела коронавирусом

Сумчанка Лариса Кондратенко написала в Фейсбуке, как переболела COVID-19.

Узнав, что я заболела многие спрашивали что и как. Хочу все таки написать это для тех, кто еще столкнется с Covid-19.
Коротко о моем "случае". Так получилось, что я за день до первых признаков перемерзла и думала (как и многие), что это простуда. Сперва появилась сильная головная боль, озноб, температура 37,6 и все. Два дня колбасило: холодно-жарко, бессонница, температура. Обратилась к семейнику. Пригасили в больницу. Пришла в 16:00 и к моему удивлению в больнице никого (фото внизу): послушали, посмотрели, сдала тест, быстренько сказали, что принимать и до свиданья. Тест ждала 7!!! дней, хотя как потом узнала он был готов на следующий день. Естественно он был положительным. Очень странное ощущение в носу было: как будто налили горячего масла и все обожгли- дышать очень сложно из-за того, что болит все в носу. На 4 день пропало частично, а на пятый полностью обоняние...дальше симптомы каждый день добавлялись, а старые не уходили: боль в желудке, расстройство желудка, через 5 дней предобморочное состояние - сильное головокружение, сильнейшая тошнота, понятно, что потеря аппетита, небольшие скачки давления и необъяснимое чувство тревоги....жесть. Тут пришлось уколоть пару уколов (спасибо доктору, который всегда отзывается, когда пишу ему и даже в выходной сразу отвечает, не могу написать его фамилию, а очень хочется...очень хочется сказать Анатолию Анатольевичу, что благодарна и очень ценю, как ПРОФФЕССИОНАЛА, Доктора с большой буквы.). Поговорка про ковид "Чем дальше в лес, тем больше дров" очень подходит. Только пару часов все нормально...бац и опять что-то добавляется. Две недели жесткача. Вот, собственно, все. Оправилась не совсем, но уже не заразная Smile Так что, не бойтесь меня.
Мне повезло, что друг моей второй половинки работает именно в отделении с ковидными больными и я могла ему позвонить и проконсультироваться, что я и делала. Мне отвечала и мой семейный доктор.
Я не сделала КТ или рентген (следила за сатурацией), не принимала антибиотики, хотя лежат купленные - считаю, что антибиотики - это крайняк, когда нет другого выхода, а как многие принимают для "профилактики" - это убийство собственного иммунитета. Мы заболели вдвоем и поддерживали друг друга, хотя это было очень сложно.
Естественно, когда заболела - искала, полезную информацию, которая в 90% оказывалась бесполезной и только вводила в шок и непреодолимое чувство страха. Но есть то, что думаю (хотелось бы верить) помогает.
1. Обязательно продумайте основные ваши шаги (насколько вы хорошо общаетесь с вашим семейным доктором: можете ли вы ему позвонить-написать и получить быстро ответ. Это ооочень важно. Если у вас не такой - меняйте, это можно сделать быстро).
2. Если у вас есть сопутствующие заболевания (неврология, сердце, желудок, кишечник.....и т.д.), то с кем вы можете связаться быстро в случае осложнения. Семейный доктор - терапевт и узкопрофильных каких-то вещей может не знать.
3. Не пожалейте денег и купите тонометр, пульсоксиметр, градусник для квартиры, градусник померять вам температуру. И хорошо бы иметь увлажнитель (он пригодится и тогда, когда вы не болеете, а просто отопление включают и сухой воздух в квартире).
С пульсоксиметром внимательнее. В дешевых моделях погрешности до 6 единиц, а это недопустимо. Норма сатурации 100-95. А некачественный может при покупке у здорового человека показать 94-93. Лучше купить там, где можно проверить его на месте (аптека, медтехника).
4. Если у вас нет в аптечке, то купите обязательно себе витамины и минералы: С, Д, Омега 3, цинк. Их можно принимать для профилактики и конечно, если вдруг заболеете. Да, купите какие-то успокоительные таблеточки (валерьянка, бифрен, валидол), если вы "любите" волноваться - они вам точно будут необходимы. Остальные препараты - индивидуально, по назначению врача и писать не буду об этом.
5. Во время болезни рекомендуют пить много воды 2-3 литра...реально много. Продумайте с чем вы эту воду можете "колотить". Купите облепиху, клюкву, калину, имбирь, лимон, малину, шиповник. Это и витамин С и приятнее пить, чем просто воду.
6. Если кроме вам некому готовить, то хорошо бы побеспокоиться о небольших заготовках: пельмени, вареники, голубцы....ну и есть доставки и готовой еды, и продуктов (если не знаете где и как - помониторьте заранее).
ВАЖНО!!! Не лежать все время, даже, если вам плохо - меняйте "позы". При этой болячке нельзя залеживаться6 прохаживайтесь, ворочайтесь, полулежа, полусидя, но не в одном положении.
ВАЖНО!!! Увлажнять и проветривать помещение, рекомендуемая температура воздуха в помещении 18-22 градуса. Включайте увлажнитель или если нет "вытряхивайте" влажно полотенце или пульверизатором для сухого белья брызгайте.
ВАЖНО!!! Пить много жидкости, только не переусердствуйте - почки не железные, проконсультируйтесь с доктором, сколько можно пить именно вам, в зависимости от возраста, ваших болячек, а не от того сколько пишут в интернете.

ВАЖНО!!! При заложенности носа не капать сразу сосудосуживающие капли, а лучше очень часто брызгать любым солевым спреем (не давать сохнуть слизистой). Можно купить Спарклинг, Пшик и т.д. От этого спрея нет привыкания, противопоказания, он не навредит.
СОВЕТ!!! А еще очень важна поддержка ваших друзей, близких, родных и просто знакомых! Почему? Да потому что везде только и рассказывают, какая смертельная болячка: кругом статистика умерших, заболевших, госпитализированных и тут ЭТО у тебя...вот в этот момент, даже если и тяжело, и не очень хочется говорить больному, ваш звонок или смс отвлекает хотя бы на чуть-чуть от мысли того, что болеешь. Слышишь приятных тебе людей, ПОЗИТИВНЫЕ новости, знаешь, что о тебе беспокоятся...так время быстрее проходит.
И я очень благодарна и признательна тем, кто знал (я не всем сказала, что заболела и не сразу), что я болею - позвонили, написали и спросили: "Как ты?" Тем, кто поддержал. Порядочные люди так и поступают. Такие люди - бесценный скарб. А людей-вампиров гоните прочь из своей жизни.
Много написала? Но еще не все. Если вам нужно будет что-то узнать, вам нужна поддержка или просто отвлечься - я откликнусь и чем смогу-помогу. Человеческая жизнь, здоровье - самое важное, что может быть у нас!!! Всех денег не заработаете!!!", - написала она.

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