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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16621

На Сумщине 30354 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 2 декабря в Сумской области 30354 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 727 человек (Сумы - 173, Шостка – 7, Конотоп – 54, Ромны – 172, Ахтырка - 67, Лебедин – 13, Белопольский р-н – 18, Бурынский р-н – 2, Великописаревский р-н - 2, Конотопский р-н - 21, Краснопольский р-н – 4, Кролевецкий р-н - 8, Липоводолинский – 38, Недригайловский – 42, Ахтырский р-н - 19, Роменский – 51, Сумской р-н – 27, Тростянецкий р-н – 6, Ямпольский – 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 383 летальных случая. Из них 12 за последние сутки: Сумы – 3, Конотоп – 3, Липоводолинский район – 3, Лебедин, Конотопский и Недригайловский районы – по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 12349 человек, из них за минувшие сутки - 1229 (Сумы - 390, Шостка – 126, Конотоп – 3, Ромны – 99, Ахтырка – 31, Глухов - 9, Белопольский р-н - 190, Бурынский – 3, Глуховский р-н - 1, Краснопольский – 31, Липоволодинский – 23, Недригайловский – 37, Ахтырский - 13, Путивльский – 10, Роменский – 1, Середина-Будский – 4, Сумской р-н – 211, Тростянецкий – 38, Шосткинский – 6, Ямпольский - 3).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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