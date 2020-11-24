В Сумах начали производство лекарств от коронавируса Фармацевтическая компания «Биофарма» объявила о начале производства первой партии гипериммунную иммуноглобулина для лечения коронавируса.

Для этого используется плазма тех, кто переболел COVID-19, которая содержит антитела к вирусу. Они могут стать настоящим спасением для тех, у кого заболевание проходит в тяжелой форме.

Организму тяжелобольного человека не нужно будет тратить время на выработку собственных антител - он получит их уже готовыми, и они начнут борьбу с вирусом. Это значительно ускорит выздоровление больных и позволит избежать худшего варианта развития болезни и тяжелых осложнений.

Но главное - они помогают своим соотечественникам преодолеть страшную угрозу. Ведь на сегодня в Украине регистрируется более 10 000 выявленных больных ежедневно, около двух тысяч человек в день попадают в больницы - в основном в тяжелом состоянии, более 200 - умирают. Гипериммунный иммуноглобулин позволит значительно улучшить ситуацию. Поэтому если вы перенесли COVID-19, вы можете помочь спастись тем, для кого он гораздо опаснее.

Чтобы стать донором, нужно два дня не употреблять алкоголь, и в сутки отказаться от жирной и жареной пищи, молокопродуктов, яиц, орехов, семян. После этого легко позавтракать с соблюдением диеты и прийти к СОЦСК по адресу: г.Сумы, ул. Гражданский, 2, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Сделать это нужно через три недели после окончания болезни. Откладывать визит в СОЦСК на будущее не стоит - ведь иммунитет от коронавируса у тех, кто переболел, не является пожизненным - по данным исследований антитела сохраняются в крови переболевших всего несколько месяцев. Именно в течение этого времени вы можете помочь другим преодолеть эту болезнь.

Подробности: по телефону бесплатной горячей линии: 0800 600 003.