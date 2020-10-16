50 тис грн хабара за лояльну перевірку підприємства Одного з керівників Державної екологічної інспекції у Сумській області судитимуть за хабар у 50 тис за лояльну перевірку підприємства.

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного із керівників Державної екологічної інспекції у Сумській області, який вимагав та одержав неправомірну вигоду (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вказаний посадовець під час проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища вимагав від службових осіб одного з найбільших сумських товариств з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями неправомірну вигоду за невідображення в акті перевірки виявлених порушень та непроведення подальших перевірочних заходів.

Посадовця затримано 4 серпня 2020 року в м. Суми під час одержання від службової особи товариства 50 тис. грн неправомірної вигоди. На час слідства йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.

Протиправну діяльність посадовця викрито спільно зі слідчим управлінням Нацполіції за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.