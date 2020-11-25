В Сумах проходит первая сессия облсовета нового созыва (трансляция) Сегодня, 3 декабря, в Сумах проходит первая сессия Сумского областного совета 8-го созыва.

На ней депутатам вручат удостоверения, а также будет выбран новый глава облсовета и его замы. Также будет рассмотрен ряд насущных вопросов, в том числе стратегия развития области до 2027 года.