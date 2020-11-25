В Сумах суд назначил наказание обвиняемому в пособничестве финансирования терроризма Сегодня, 4 декабря, Заречным районным судом г. Сумы утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым П. в пособничестве финансирования терроризма по предварительному сговору группой лиц и содействии посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Гражданин П. обвиняется в том, что на протяжении июня 2016 - сентября 2017 года совместно с другими неустановленными лицами наладил поставки снековой продукции на временно оккупированной территории.

Мужчине назначено наказание в виде ареста на срок 5 месяцев без конфискации имущества и штрафа в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 170 000 гривен, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества.

Срок отбывания ареста считать отбыть полностью, поскольку в срок отбывания наказания зачтено срок предварительного заключения с 16.10.2017 по 30.03.2018 включительно, из расчета, что одному дню содержания под стражей соответствуют два дня ареста.

Наказание в виде штрафа в размере 170 000 гривен выполнять самостоятельно.

Обвиняемый в судебном заседании пояснил, что заключил соглашение без всякого принуждения, ему понятны его права, последствия заключения такого соглашения, характер обвинения и наказания, которое будет назначено на основании соглашения, просил утвердить соглашение и вынести приговор на ее основании.

Защитники также просили утвердить данное соглашение, считают, что оно соответствует требованиям УПК Украины.

Суд, изучив соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором, пришел к выводу, что указанное соглашение соответствует требованиям УПК Украины, основания для отказа в ее утверждении отсутствуют и указанная сделка не нарушает права, свободы и интересы других лиц.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.