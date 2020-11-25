Сумские патрульные разыскали водителей, которые покинули места ДТП На улице Ахтырской 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Bora, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, совершил наезд на припаркованный автомобиль Mercedes-Benz.

Мужчина вышел из машины, осмотрел транспортные средства, после чего сел за руль и быстро покинул место происшествия.

Другое автопроисшествие произошло на Покровской площади. Там при схожих обстоятельствах, 31-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на автомобиль Mercedes-Benz. В этой ситуации водитель-иностранец место происшествия оставил сразу же.

Благодаря гражданам, которые стали очевидцами происшествий, патрульные оперативно разыскали обоих водителей. Каждый из них получил по два административных материала по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.

Напоминаем водителям! Ни в коем случае не оставляйте места совершения ДТП! Будьте сознательными и ответственными!