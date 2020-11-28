Две ОТГ с Сумщины стали победителями программы «U-LEAD с Европой» Тростянецкая и Краснопольская ОТГ стали победителями программы «U-LEAD с Европой» в конкурсе для предоставления поддержки в разработке стратегии развития.

В конкурсном отборе участвовали 183 громады Украины, определены 48 победителей. Из Сумской области победили две громады - Тростянецкая и Краснопольская.

Ключевыми факторами успеха в этом конкурсе были качество предложения, обязательства начать работу по разработке стратегий развития, а также наличие соответствующих наработок и кадровых ресурсов.

Краснопольская громада будет работать над разработкой нового стратегического документа, а Тростянецкая - над концептуальной изменением утвержденного, поскольку к ней присоединились 12 сельских советов», - сообщила руководитель Сумского регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой» Марина Лобова.

С полным списком громад-победителей можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3qEJgA0.