Жители Песчаного вышли на протестную акцию Около 300 жителей Песчанской громады пришли на собрание по назначению старосты в субботу, 19 декабря.

Они считают, что произошла фальсификация сборов и представления голосов за кандидата, которого никто из присутствующих не поддерживает.

Речь идет о бывшем сельском голове - Владимире Мечике. Присутствующие на собрании требовали, чтобы депутаты Сумского горсовета поддержали кандидатуру Николая Саченко, который 19 лет работает директором Песчанской школы и, по их словам, за год сделал больше, чем Мечик за 28 лет.

На собрание громады также приехали депутаты горсовета Вадим Акперов, Олег Левченко и Светлана Липовая, пишет СТС.