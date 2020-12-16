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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині судитимуть інспектора митного поста

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 18 грудня 2020 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора митного поста «Центральний» Сумської митниці Державної фіскальної служби, через зловживання службовим становищем якого державі завдано понад 130 тис грн збитків (ч. 1 ст. 364 КК України).

З даними слідства, підозрюваний, діючи в інтересах імпортера, під час здійснення процедури митного контролю розмитнив ввезений в Україну товар за ціною, яка є значно нижчою, ніж митна вартість ідентичного товару згідно з ціновою базою. Відповідно до висновку судової економічної експертизи різниця між вказаною і дійсною вартістю складає 130 тис грн.

Досудове слідство проведено слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава за оперативного супроводу сектору власної безпеки ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури

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