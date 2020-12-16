На Сумщині судитимуть інспектора митного поста

З даними слідства, підозрюваний, діючи в інтересах імпортера, під час здійснення процедури митного контролю розмитнив ввезений в Україну товар за ціною, яка є значно нижчою, ніж митна вартість ідентичного товару згідно з ціновою базою. Відповідно до висновку судової економічної експертизи різниця між вказаною і дійсною вартістю складає 130 тис грн.
Досудове слідство проведено слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава за оперативного супроводу сектору власної безпеки ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Пресслужба обласної прокуратури