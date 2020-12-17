Стали известны подробности аварии патрульных и автобуса в Сумах

Как сообщили в пресс-службе КП «Электроавтотранс», авария произошла в 7.45 с автобусом, который ехал по маршруту № 58А. Как сообщили в службе движения, полицейская машина перед светофором «догнала» автобус, который из-за механических повреждений пришлось снять с линии. Сейчас он на ремонте.
Как сообщили в патрульной полиции, полицейские ехали на вызов, водитель не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автобусом. Никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.
На патрульного его коллеги составили админпротокол по ст. 124 КУоАП. Руководство управления инициировало служебное расследование.