Стали известны подробности аварии патрульных и автобуса в Сумах Авария произошла сегодня, 1 января, в 7.45 на ул. Харьковская перед поворотом на ул. Сергея Табалы.

Как сообщили в пресс-службе КП «Электроавтотранс», авария произошла в 7.45 с автобусом, который ехал по маршруту № 58А. Как сообщили в службе движения, полицейская машина перед светофором «догнала» автобус, который из-за механических повреждений пришлось снять с линии. Сейчас он на ремонте.

Как сообщили в патрульной полиции, полицейские ехали на вызов, водитель не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автобусом. Никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

На патрульного его коллеги составили админпротокол по ст. 124 КУоАП. Руководство управления инициировало служебное расследование.