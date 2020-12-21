В Шостке на переходе сбили 85-летнюю пенсионерку

Происшествие произошло сегодня утром в центре города. Водитель автомобиля «Славута» совершил наезд на 85-летнюю жительницу Шостки, которая в это время пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу в тяжелом состоянии и без сознания.
Как предварительно установили полицейские, 48-летний водитель легковушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пожилую женщину-пешехода. Как результат - пенсионерка получила телесные повреждения и «каретой скорой» была доставлена в больницу без сознания.
По словам водителя, пострадавщая якобы внезапно вышла на проезжую часть, и он не успел вовремя среагировать.
Сейчас водитель уже задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия, в рамках которых выясняются причины и обстоятельства ДТП.
Полицейские советуют всем участникам дорожного движения быть максимально осторожными на дорогах и четко соблюдать установленные Правила дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.