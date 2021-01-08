На Сумщине во время ликвидации пожара обнаружено тело женщины (видео) Сегодня, 8 января, в 8:08 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что горит жилой дом по ул. Солнечная в пгт Угроеды Краснопольского района.

К ликвидации пожара привлекались: местная пожарная команда пгт Угроеды и дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным пожар обнаружили соседи в тот момент, когда огонь охватил кровлю и перекрытие на площади до 2 кв. м, стены, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания. Проводя разведку, в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело хозяйки, 1977 года рождения.

В 8:36 пожар был локализован, а в 10:58 - потратив на тушение почти 7 тонн воды, ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник от местной пожарной команды пгт Угроеды.

Допустимая причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.