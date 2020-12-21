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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:13232

В Ромнах пожарные ликвидировали масштабное возгорание в жилом секторе (видео)

7 января в 15:31, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража, пристроенного к жилому дому в 1-м переулке Терновецкой в г. Ромны.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю гаража на площади до 24 кв. м, стены гаража на площади до 40 кв. м, перекрытия жилого дома на площади до 6 кв. м, стены жилого дома на площади до 5 кв. м, автомобиль «ВАЗ» и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные еще два дома, гараж, две хозяйственные постройки и стоящий рядом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах.

В 15:50 - возгорание локализовали, а в 16:28 - потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

В результате пожара травмы получил хозяин, который еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений пытался самостоятельно укротить пламя.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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