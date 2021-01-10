На Сумщине 149 новых случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 10 января в Сумской области 42759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 149 человека (Глухов - 1, Конотоп - 8, Лебедин - 3, Краснопольский р-н - 1, Ахтырка - 4, Ахтырский р-н - 2, Середина-Будский р-н - 1, Сумы - 71, Сумской р-н - 6, Шостка - 50, Шосткинский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 550 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 37129 человек, из них за минувшие сутки - 218 (Бурынский р-н – 22, Конотоп – 15, Краснопольский р-н - 9, Лебедин – 13, Лебединский р-н - 3, Ромны – 11, Сумы - 125, Сумской р-н - 20).