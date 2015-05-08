Польский опыт: возрождение территорий

Городская публичная библиотека в Лешно (Великопольское воеводство) стала местом встречи жителей города разных возрастов, социальных групп и интересов
Сравнительно невысокая явка избирателей на выборы в ОТГ 29 октября продемонстрировала непонимание украинцами важности текущего момента, когда центры принятия жизненно важных для людей решений перемещаются из Киева в местные советы. И успех или провал ОТГ на старте как раз и будет зависеть от того, какие люди пришли к власти в громаде.
Польские лидеры местного самоуправления посетили Сумы в октябре в рамках проекта «Новые идеи в развитии. Креативные польские органы местного самоуправления для украинских общин - самоуправляющаяся сфера в публичной дипломатии».
Руководитель отдела промоции Городской публичной библиотеки им.Станислава Гроховяка в Лешно (Великопольское воеводство) Дамиан Малецки поделился с сумчанами опытом, как библиотеку небольшого городка превратить в жизненный центр громады. Город расположен на западе Польши (между Вроцлавом и Познанью, площадь - 31,9 км?, население - около 64 тыс. человек). Библиотека в Лешно стала той палочкой-выручалочкой, которая и взяла на себя инициативу по ревитализации, т.е. возвращению к жизни некогда деградировавшой территории.
Благодаря инновационным решениям и креативным идеям, разместившаяся в старинном здании библиотека, стряхнув пыль веков, из места для книг превратилась в оживленное пространство для общения и творчества людей. После модернизации, наряду со своими предыдущими узкоспециализированными функциями, она стала еще и современной галереей культуры, рынком идей, лабораторией для развития познавательных инициатив – в общем, местом встречи жителей города разных возрастов, социальных групп и интересов.
Чтобы были учтены разносторонние интересы жителей громады, они сами разрабатывали стратегию развития библиотеки, расставляя приоритеты. Поэтому теперь здесь есть пространство для релакса, способствующее развитию воображения и интереса к чтению у детей, где и их родители тоже могут ненадолго вернуться в детство. Для взрослых библиотека стала местом различных познавательных и культурных мероприятий (научно-популярных лекций, презентаций для садоводов, выступлений творческих коллективов, реализации увлечений, хобби, стартапов и пр.)
Читальный зал периодики превратился в кафе, где можно за чашечкой кофе обсудить, что пишут газеты. В библиотеке предусмотрены выставочные площади, поэтому она выполняет еще и функции галереи искусств. Кроме того она работает как информационный центр – под это отведено большое светлое помещение. Читальный зал для детей больше напоминает игровую комнату. В то время как зал научной литературы сохранил классический стиль прошлых веков. Зал для молодежи позволяет молодым людям реализовывать свои творческие способности. Имеется еще и аудиовизуальный зал с современным звуковым и светооборудованием. В библиотеке всегда людно, потому что горожане уже привыкли, что там все время происходит что-то интересное.
В проекте новой библиотеки удалось совместить традиционное с современным - как в архитектуре, так и функциональности здания. Кроме того, существуют неограниченные возможности в плане использования внешнего пространства. Таким образом, не утратив своей архитектурно-исторической миссии, библиотека обрела современное наполнение. Более того, постепенно она стала стимулом для культурного оживления всей исторической части города. Сейчас там проводятся фестивали и городские праздники, находят воплощение всевозможные креативные идеи, объединяющие жителей Лешно. Кроме того, есть идея наполнить библиотеку и материалом на украинском языке, т.к. рядом находится фабрика, где работает много украинцев.
По словам польского эксперта по самоуправлению Ярослава Биттеля, польские гмины (ОТГ) имеют, как правило, библиотеку и центр культуры, организовывающие различные мероприятия, курсы, кружки. В селах зачастую это происходит в т.н. народных домах, принадлежащих сельской общине. Часто они служат дополнением к добровольной пожарной дружине.
Староста Прушковського повята (аналог района) Мазовецкого воеводства Максим Голось рассказал, как функционирует новый формат польского самоуправления на примере своего уезда (площадь - 246 кв. км, население 155 тыс. человек). Это центральная часть Польши, входит в Варшавскую англомерацию, доезд от Прушкова до центра столицы занимает 20-30 минут.
Прушковский повят был создан 1 января 1999 (во вторую волну децентрализации). Он формируется из нескольких гмин (ОТГ) - сельских, городско-сельских и городских. Совет повята состоит из 27 депутатов, избираемых путем прямых выборов по пропорциональной системе. Действующий уездный созыв периода 2014-2018 годов – пятый по счету. Правление уезда - исполнительный орган, состоящий из пяти членов, избираемых советом уезда: староста, вице-староста, два штатных члена правления, а также внештатный член правления.
В совете действует семь комиссий: здоровья и социальных вопросов; по вопросам образования, культуры, спорта и продвижения; инвестиций и экономического развития; по вопросам охраны окружающей среды и сельского хозяйства; бюджета и финансов; по вопросам безопасности, общественного порядка, администрации и законодательства; ревизионная комиссия.
Организационные структуры: уездный центр помощи семье, самостоятельный публичный комплекс учреждений здравоохранения, школы третьей ступени и образовательные заведения, учреждение культуры местного самоуправления музей Dulag 121, уездная служба занятости, комплекс центров поддержки.
Уездные службы инспекции и надзора: уездная комендатура полиции, уездная комендатура государственной пожарной охраны, уездный инспектор строительного надзора, государственный уездный санитарный инспектор и уездный врач-ветеринар.
Поступления в уездную казну формируются за счет кредитов, займов и свободных средств. При этом параллельно идет расплата по кредитам и займам.
Бюджет уезда расходуется на дотации и субвенции, отчисления в госбюджет, выплаты физлицам, зарплату и начисления, текущие расходы бюджетных структур и обслуживание публичного долга. Кроме текущих, предусмотрены имущественные расходы: инвестиционные вложения и закупки, целевые дотации, финансовая помощь учреждениям.
Самая важная группа расходов уездного бюджета - образование и воспитание (до 50 процентов средств). Остальная часть идет на публичную администрацию, социальную политику и здравоохранение, транспорт и связь - уездные дороги, общественную безопасность и пожарную охрану и выплаты в государственный бюджет.
А еще Максим Голось презентовал отдел обслуживания жителей (аналог наших Центров предоставления административных услуг). Это единый офис, куда обращаются за паспортом, документами и информацией по архитектурным и земельным вопросам, за водительским удостоверением, для регистрации и оформления техпаспорта автомобиля. Последняя услуга пользуется у жителей уезда наибольшим спросом. Среднее время ожидания – пять минут, обслуживания – тоже пять минут.
Польша и Украина примерно в одно время получили свою независимость и имели примерно равные стартовые возможности своих экономик. Но сейчас ВВП Польши в четыре раза выше, чем Украины.
Площадь Польши – 322 575 кв. км (для сравнения: площадь Украины - 603 628 кв. км)
По территории Польша занимает девятое место в Европе и 68-е в мире (Украина – второе и 43-е соответственно).
По состоянию на 2016 г. на территории Республики Польша проживает 38,5 млн человек (в Украине - 45 млн) По численности населения Польша занимает 34-е место в мире и седьмое в Европе (Украина – 28-е и шестое). По приблизительным подсчетам, за пределами Польши проживает от 14 до 17 млн поляков.
Современная Польша является государством почти с однородным этническим составом. Количество представителей национальных меньшинств составляет 3,26% общей
численности населения, то есть примерно 1,5 млн человек. Наибольшим национальным меньшинством являются немцы - 74464; украинцев насчитывается 38387, белорусов - 36399.
Совместный польско-украинский проект «Новые идеи в развитии. Креативные польские органы местного самоуправления для украинских общин - самоуправляющаяся сфера в публичной дипломатии» осуществляется при софинансировании Министерством иностранных дел Республики Польша в рамках конкурса «Публичная дипломатия 2017». Эта публичная инициатива реализуется в формате семинаров в 17 областях Украины (кроме западных областей и оккупированных территорий). Партнеры проекта: общественные организации «Terra Humana» (Варшава, Польша) и «Товариство Лева» (Львов, Украина), а также Городская публичная библиотека им. Станислава Гроховяка в г.Лешно.
Нестандартные решения, воплощенные в жизнь в польских гминах, могут пригодиться украинским громадам в поиске успешных форматов на пути децентрализации....
За останній місяць парламент прийняв низку важливих законів, які дозволять прискорити реформу децентралізації, зокрема створення нових об'єднаних територіальних громад....
Сумские танцоры и вокалисты вернулись с международного фестиваля «Поронянское лето-2016»...
Сумская область пока не приняла «Перспективный план формирования жизнеспособных территориальных общин», который дает старт процессу децентрализации....
«Нам нужно найти примерно сто будущих префектов, которые будут спасать Украину». Директор ОО «Институт развития территорий» Юрий Ганущак рассказал о...