Польский опыт: возрождение территорий О том, как инициативные лидеры могут изменить заброшенные, считавшиеся не перспективными, территории, рассказали сумчанам гости из Польши.

Сравнительно невысокая явка избирателей на выборы в ОТГ 29 октября продемонстрировала непонимание украинцами важности текущего момента, когда центры принятия жизненно важных для людей решений перемещаются из Киева в местные советы. И успех или провал ОТГ на старте как раз и будет зависеть от того, какие люди пришли к власти в громаде.

Польские лидеры местного самоуправления посетили Сумы в октябре в рамках проекта «Новые идеи в развитии. Креативные польские органы местного самоуправления для украинских общин - самоуправляющаяся сфера в публичной дипломатии».

Библиотека – двигатель громады

Руководитель отдела промоции Городской публичной библиотеки им.Станислава Гроховяка в Лешно (Великопольское воеводство) Дамиан Малецки поделился с сумчанами опытом, как библиотеку небольшого городка превратить в жизненный центр громады. Город расположен на западе Польши (между Вроцлавом и Познанью, площадь - 31,9 км?, население - около 64 тыс. человек). Библиотека в Лешно стала той палочкой-выручалочкой, которая и взяла на себя инициативу по ревитализации, т.е. возвращению к жизни некогда деградировавшой территории.

Благодаря инновационным решениям и креативным идеям, разместившаяся в старинном здании библиотека, стряхнув пыль веков, из места для книг превратилась в оживленное пространство для общения и творчества людей. После модернизации, наряду со своими предыдущими узкоспециализированными функциями, она стала еще и современной галереей культуры, рынком идей, лабораторией для развития познавательных инициатив – в общем, местом встречи жителей города разных возрастов, социальных групп и интересов.

Чтобы были учтены разносторонние интересы жителей громады, они сами разрабатывали стратегию развития библиотеки, расставляя приоритеты. Поэтому теперь здесь есть пространство для релакса, способствующее развитию воображения и интереса к чтению у детей, где и их родители тоже могут ненадолго вернуться в детство. Для взрослых библиотека стала местом различных познавательных и культурных мероприятий (научно-популярных лекций, презентаций для садоводов, выступлений творческих коллективов, реализации увлечений, хобби, стартапов и пр.)

Читальный зал периодики превратился в кафе, где можно за чашечкой кофе обсудить, что пишут газеты. В библиотеке предусмотрены выставочные площади, поэтому она выполняет еще и функции галереи искусств. Кроме того она работает как информационный центр – под это отведено большое светлое помещение. Читальный зал для детей больше напоминает игровую комнату. В то время как зал научной литературы сохранил классический стиль прошлых веков. Зал для молодежи позволяет молодым людям реализовывать свои творческие способности. Имеется еще и аудиовизуальный зал с современным звуковым и светооборудованием. В библиотеке всегда людно, потому что горожане уже привыкли, что там все время происходит что-то интересное.

В проекте новой библиотеки удалось совместить традиционное с современным - как в архитектуре, так и функциональности здания. Кроме того, существуют неограниченные возможности в плане использования внешнего пространства. Таким образом, не утратив своей архитектурно-исторической миссии, библиотека обрела современное наполнение. Более того, постепенно она стала стимулом для культурного оживления всей исторической части города. Сейчас там проводятся фестивали и городские праздники, находят воплощение всевозможные креативные идеи, объединяющие жителей Лешно. Кроме того, есть идея наполнить библиотеку и материалом на украинском языке, т.к. рядом находится фабрика, где работает много украинцев.

По словам польского эксперта по самоуправлению Ярослава Биттеля, польские гмины (ОТГ) имеют, как правило, библиотеку и центр культуры, организовывающие различные мероприятия, курсы, кружки. В селах зачастую это происходит в т.н. народных домах, принадлежащих сельской общине. Часто они служат дополнением к добровольной пожарной дружине.

Как устроена власть повята

Староста Прушковського повята (аналог района) Мазовецкого воеводства Максим Голось рассказал, как функционирует новый формат польского самоуправления на примере своего уезда (площадь - 246 кв. км, население 155 тыс. человек). Это центральная часть Польши, входит в Варшавскую англомерацию, доезд от Прушкова до центра столицы занимает 20-30 минут.

Прушковский повят был создан 1 января 1999 (во вторую волну децентрализации). Он формируется из нескольких гмин (ОТГ) - сельских, городско-сельских и городских. Совет повята состоит из 27 депутатов, избираемых путем прямых выборов по пропорциональной системе. Действующий уездный созыв периода 2014-2018 годов – пятый по счету. Правление уезда - исполнительный орган, состоящий из пяти членов, избираемых советом уезда: староста, вице-староста, два штатных члена правления, а также внештатный член правления.

В совете действует семь комиссий: здоровья и социальных вопросов; по вопросам образования, культуры, спорта и продвижения; инвестиций и экономического развития; по вопросам охраны окружающей среды и сельского хозяйства; бюджета и финансов; по вопросам безопасности, общественного порядка, администрации и законодательства; ревизионная комиссия.

Организационные структуры: уездный центр помощи семье, самостоятельный публичный комплекс учреждений здравоохранения, школы третьей ступени и образовательные заведения, учреждение культуры местного самоуправления музей Dulag 121, уездная служба занятости, комплекс центров поддержки.

Уездные службы инспекции и надзора: уездная комендатура полиции, уездная комендатура государственной пожарной охраны, уездный инспектор строительного надзора, государственный уездный санитарный инспектор и уездный врач-ветеринар.

Поступления в уездную казну формируются за счет кредитов, займов и свободных средств. При этом параллельно идет расплата по кредитам и займам.

Бюджет уезда расходуется на дотации и субвенции, отчисления в госбюджет, выплаты физлицам, зарплату и начисления, текущие расходы бюджетных структур и обслуживание публичного долга. Кроме текущих, предусмотрены имущественные расходы: инвестиционные вложения и закупки, целевые дотации, финансовая помощь учреждениям.

Самая важная группа расходов уездного бюджета - образование и воспитание (до 50 процентов средств). Остальная часть идет на публичную администрацию, социальную политику и здравоохранение, транспорт и связь - уездные дороги, общественную безопасность и пожарную охрану и выплаты в государственный бюджет.

А еще Максим Голось презентовал отдел обслуживания жителей (аналог наших Центров предоставления административных услуг). Это единый офис, куда обращаются за паспортом, документами и информацией по архитектурным и земельным вопросам, за водительским удостоверением, для регистрации и оформления техпаспорта автомобиля. Последняя услуга пользуется у жителей уезда наибольшим спросом. Среднее время ожидания – пять минут, обслуживания – тоже пять минут.