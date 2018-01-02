Экс-заложник "ДНР" Александр Морозов рассказал о плене Боец АТО Александр Морозов был заложником террористов "ДНР" почти три года, или 1058 дней. 27 декабря 2017 года его освободили. Военный рассказал изданию "ГОРДОН", как две недели скрывался в окрестностях Донецкого аэропорта и пытался прорваться к своим, о пытках боевиков, после которых похудел на 25 кг, об общении с российскими журналистами и о чеченцах, которые содержались в соседней камере.

Старший сержант ВСУ Александр Морозов: Думаю, сепары специально оставили у себя лучших из нас, чтобы обменять их уже на россиян, а не просто ватников

28-летний старший сержант Александр Морозов из г. Ромны Сумской области ушел в зону АТО летом 2014 года, в разгар Иловайского котла. Был зачислен в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ, воевал в Донецкой области, осуществлял поддержку украинских бойцов, оборонявших аэропорт. 21 января Морозов вместе с другими бойцами прорывался к Донецкому аэропорту, чтобы забрать раненых и погибших. Его колонну разгромили боевики, а сам Александр спустя две недели попал в плен, где провел 1058 дней – почти три года.

Специально для издания "ГОРДОН" Александр Морозов рассказал, как две недели прятался в окрестностях Донецкого аэропорта и прорывался к своим, о пытках и избиениях, о том, что похудел на 25 кг и как боевики угрожали украинским заложникам, если те не соглашались озвучить российским журналистам то, что требует кремлевская пропаганда.

Когда понял, что на реальной войне? Когда в Донецкий аэропорт заехали. Все, что было до – это вообще ни о чем.

О том, как попал в АТО

– До войны окончил училище, потом педагогический техникум в Конотопе, работал сварщиком. 27 августа 2014 года пришла повестка. В дверь засунули, никого дома не было. Папа мне позвонил: "Что делать будешь?" Я сказал: "Сейчас приеду и заберу". Ни страха, ни сомнений не было: надо – значит, надо. Папа нормально отреагировал, даже обрадовался, что сын принял решение идти в АТО, а не прятаться от мобилизации. Мама? Не плакала. Невеста тоже.

Уже 30 августа был зачислен в ряды Вооруженных сил Украины, в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. Два месяца проходил подготовку и боевое слаживание в Кировограде (в 2016-м переименован в Кропивницкий. – Ред.). «6 ноября 2014 года мы въехали в зону АТО, попали в Константиновку Донецкой области. Это в 20–30 километрах от линии разграничения. Там наша бригада базировалась.

Так называемое перемирие в феврале 2015 года после "Минска-2" было. А осенью 2014-го шли бои, бои, бои… Каждый день. Затихало только утром или в обед, все остальное время – стрельба».

27 декабря 2017-го, военный аэродром Борисполя под Киевом. Родные, друзья и замляки встречают Александра Морозова после 1058 дней плена. Фото: Александр Морозов / Facebook

О первом бое и страхе на войне

- Когда понял, что это реальная война? Когда в Донецкий аэропорт заехали. Все, что было до – это вообще ни о чем в сравнении с аэропортом. До того на блокпосты заезжали и на передок кое-что сделать и вернуться. О конкретных задачах, которые нам ставили, рассказывать не могу, не имею права.

Страха не было, адреналин был. Страх позже пришел, когда очень конкретные пули над головой летали. Но самое страшное – когда лежишь на открытой местности, тебя минометами кроют, а ты ничего сделать не можешь. Вставать и бежать опасно - может осколками посечь. Лежишь и ждешь, где она упадет.

Ночью выехали в Донецкий аэропорт раненых и погибших забрать. У сепаров все пристреляно. Шансов проскочить 90 на 10…

О Донецком аэропорте

20 января 2015 года мы выехали в одно из сел, где базировались наши ребята и откуда шла поддержка на ДАП (Донецкий аэропорт – Ред.). Это уже последние дни обороны аэропорта были. Сепары сами прозвали наших пацанов «киборгами», потому что 242 дня не могли их оттуда выбить. Не могли ничего сделать, пока полностью аэропорт не взорвали.

Зачем столько дней ДАП удерживали? Тактическое давление, стратегическая точка и личный подвиг ребят. Мы защищали, потому что так было положено. Я военный человек, привык исполнять приказы. Есть команда – я выполняю. Это армия.

А еще ДАП удерживался, чтобы сепары ощутили: мы рядом, прямо под Донецком, а вы сделать ничего не можете. Изначально весь аэропорт – и старый, и новый – нашим был. Потом ребят выдавливали и выдавливали. Когда мы заезжали, пацаны сидели в комнате 5 на 12 плюс прилегающая территория.

Октябрь 2014-го, украинские военные в донецком аэропорту. "Сепары сами прозвали наших пацанов киборгами, потому что 242 дня не могли их оттуда выбить. Не могли ничего сделать, пока полностью аэропорт не взорвали". Фото: Григорий Мустанг / Facebook

О прорыве к аэропорту

- Ночью 21 января выехали на задание в ДАП, чтобы раненых и погибших забрать. У сепаров все пристреляно, особенно подъезд к аэропорту. Из-за этого несколько наших отказались туда ехать. Дорога длинная: сначала вдоль забора, потом в дырку вскочить, быстренько проехать через взлетную полосу и к "рукаву" (телескопический трап – Ред.). Шансов проскочить 90 на 10. Когда командир спросил: "Поедешь или нет?", я ответил: "Приказы не обсуждаются".

Заезжали на тягаче легкой брони – это такая жестяная банка, алюминиевая, толщиной в 10 мм, с пулеметом. Не доехали до здания метров 200–250. Нашу колонну разбили: одна машина осталась на взлетной полосе, ее подбили. Еще одна упала на автостоянку аэропорта, сепары по ней из РПГ добавили. В общем, впереди машина упала, сзади – горит, боекомплекты взрываются, пацанов откинуло, обожгло, двое спаслись, потом в плен попали. Наша машина посередине, стали выходить из-под обстрела. Съехали, выгрузились, прямиком в лесополосу.

Ночь. Старший мне приказал подняться на возвышенность. Я прикрывал, пока группа принимала решение дальнейших действий. Только вылез и занял позицию – накрыло минометным огнем. Сколько длилось – не знаю, мне казалось, что долго. Получил легкую контузию от разрыва мины, в какой-то момент отключился. Потом затихло, только машина продолжала гореть и боекомплект взрываться. Под утро спустился вниз, но никого уже не было.

На снимках слева – донецкий аэропорт до прихода "русского мира", на снимках справа – после. Оборона аэропорта длилась 242 дня – с сентября 2014 года по январь 2015-го. Фото и скриншот: airport.dn.ua, Armia SOS / YouTube

Избивали так, что я просил себя пристрелить, сознание терял. Лицо опухло и заплыло, ничего не видел

О том, как две недели скрывался в тылу врага

Сутки провел в лесополосе. Только позвонил по мобильному – сепары начали прицельно бить. Одна мина упала в нескольких метрах впереди, другая – сзади, а я лежал за какими-то бетонными кусками. Выжил. Повезло. Начал выходить, но куда – непонятно. Ни курить, ни спать не хотелось, думал, что дальше делать. Хорошо, что на мне куртка гражданская была и штаны, похожие на российский пиксель. В 2014-м одинаковой формы не было, мы сами себе шили.

Две недели скрывался в разбитых домах в частном секторе возле аэропорта. Что ел? В брошенных домах какие-то запасы находил. Потом местный помог. Пожалел, наверное: переодел в гражданское, подкармливал. Обстрелы постоянно шли, местные по подвалам прятались. Почти все дома осколками побиты, часть разрушена, часть – сгорела. С параллельной улицы сепары фигачили, в итоге туда же прилетало от наших. И так изо дня в день.

Больше оставаться в окрестностях аэропорта было нельзя, кто-то из местных узнал обо мне, хотел сдать сепарам. Я реально опасался возвращаться через передок, не был уверен, что свои же случайно не подстрелят. Узнал, что есть возможность выехать на подконтрольную Украине территорию. Как? Выйти в город, сесть в маршрутку, а на блокпосту сепаров сказать: так и так, мол, живу там-то, но документы сгорели.

Октябрь 2017-го, окрестности в районе донецкого аэропорта. Фото: ДОНЕЦК - Online / "ВКонтакте"

Добрался до Донецка, собирался сесть в маршрутку, но… Меня остановили возле ж/д вокзала с проверкой документов. Двое сепаров с оружием и в полной экипировке. Обыскали, а при мне военник был (военный билет – Ред.). Сглупил, конечно. Они тут же меня на колени поставили, вызвали машину. Когда подъехала, они отвлеклись, а я дал деру. Они стрелять вовсю. Не попали. Бог отвел. Даже не представлял, что могу так быстро бегать на адреналине.

О взятии в плен и пытках

В плену провел 1058 дней, почти три года. Взяли меня 4 февраля 2015 года прямо в Донецке. Как? Оказался в спорткомплексе "Олимпийский", напротив "Донбасс Арена". Стекло разбил, хотел залезть переночевать, потому что уже вырубало от усталости. Оказывается, рядом сепарский наряд был: услышали звук разбитого стекла, пришли. У них же комендантский час действует. Думали, мародер.

Вытащили меня, начали избивать. Человек восемь было. Нормально так били. На каком-то этапе я уже сказал, что из ВСУ. Начали избивать еще сильнее. Тупо ногами, прикладами – всем подряд. Избивали так, что я просил себя пристрелить, сознание терял. Две трещины в ребрах, одна – в кисти. Лицо опухло и заплыло, ничего не видел. Через сутки один глаз открылся.

Машина подъехала, они туда меня погрузили. Куда отвезли – не знаю, камера какая-то, мне шапку на глаза надвинули. Допросили и оставили в этой камере. Наутро опять вытащили, допросили, челюсть выбили. Потом передали, как они сказали, "более серьезным людям". Мне кажется, это МГБшники были. Они уже не избивали, просто угрожали, пистолет Макарова к голове приставляли. Спрашивали, как я оказался посреди Донецка. Думали, что я ДРГшник, заброшенный в город, или корректировщик. По говору – местные, причем работали в "безопасности" еще при прежней украинской власти.

Российское ТВ постоянно приезжало. Перед съемкой сепары нас предупреждали: "Отвечайте так, чтоб не переснимать. Если придется отматывать, можем заодно и здоровье у вас отмотать"

Об условиях содержания

На две недели бросили в гараж. Обыкновенный гараж для авто. Холод собачий. Минус 15 только днем, ночью еще холоднее. Спал на куске доски, поначалу укрывался рубероидом, потом они мне немного тряпок накидали. Ноги специально в мешки укутывал, чтобы хоть как-то согреться. Приносили раз в день тарелку супа.

За это время ни разу не возили на допрос. Думаю, специально там оставили, чтобы прочувствовал, к кому попал и что ждет. А через две недели приехали и опять забрали на допрос. Но мои показания от первоначальных не отличались, так что перевели из гаража в подвал. Там около месяца держали, а после к нашим пленным перевели в "избушку" (здание СБУ в Донецке. – Ред.).

В "избушке" год и три месяца провел. Мы там тупо как рабы были, на работы постоянно вывозили, но хоть кормили два раза в день более-менее. А летом 2016-го нас уже в макеевскую колонию перевели. Там работ не было, содержали как военнопленных. Три раза в день еду приносили, но такую… Обычная тюремная баланда, безвкусная однообразная жижа.

В плену на 25 килограммов похудел: весил 97, а теперь – 72 кг. Один раз наши пацаны голодовку объявили, требовали звонок родным. Их вытащили в коридор и избили. Всех. Еще в конце лета 2017-го ко мне их "прокурор" приехал, предъявил обвинение в "пособничестве терроризму", срок – от 15 до 20 лет.

Слева – Александр Морозов в зоне АТО, справа – в плену боевиков "ДНР". За три года плена он потерял 25 килограммов. Фото и скриншот: Александр Морозов / Facebook, TV Center / YouTube

О российских "журналистах"

Российские телеканалы постоянно приезжали. Разные: ТВЦ, НТВ, "Россия 1", еще кто-то – не запомнил. Непосредственно перед съемкой сепары нас предупреждали: "Отвечайте так, чтоб не переснимать. Если придется отматывать, можем заодно отмотать у вас и здоровье".

Начальник колонии приходил: "Сейчас зайдут журналисты, будут общаться". Наши пацаны спросили: "А что если мы не хотим?". Он с улыбочкой ответил: "Тогда будете общаться со мной". Как – уже сами догадывайтесь.

Что хотели российские СМИ? Чтобы мы на видеокамеру поносили Украину. Все к этому сводилось. А нам важно было на любую камеру засветиться, чтобы родные знали – мы живы. Российские телевизионщики приезжали, отрабатывали, уезжали. Мы для них рабочим материалом были. Пацаны рассказывали, что один раз, за день до обмена, какой-то журналист с российского телеканала дал им аж полпачки сигарет.

Около 20 чеченцев сидели с нами в соседней камере. Когда россияне типа порядок начали наводить в "ДНР", разоружили казачков и кадыровцев. Одних выслали, других изолировали

О россиянах и чеченцах в "ДНР"

Еще до плена, когда в Константиновку приехали, началась небольшая депрессия. Там много жителей к нам относились не очень нормально. Вообще не очень. Местные могли и в спину плюнуть или поймать военного и избить. А те, кто поддерживал Украину, боялись открыто заявить свою позицию.

Очень раздражает, когда по украинскому телевизору кто-то говорит: "Российских войск там нет". Как нет?! Россияне там всем рулят, командиры РФ во главе всех подразделений "ДНР". Не верите? Ну так съездите в Донецк!

Знаю, что было отдельное подразделение кадыровцев, но лично не сталкивался. Зато около 20 чеченцев сидели с нами в соседней камере на "избушке". Когда там россияне типа порядок начали наводить в "ДНР", разоружили казачков и кадыровцев. Одних выслали, других изолировали.

В плену самое тяжелое даже не пытки или избиение. Самое тяжелое – ждать и не понимать, почему обмен затянулся на три года

О самом сложном в плену

В плену самое тяжелое даже не пытки или избиение. Самое тяжелое – ждать и не понимать, почему обмен затянулся на три года. Знаю, что волонтеры, которые помогали моим родителям, готовы были собрать $50 тыс. и выкупить меня из плена. В "ДНР" и за меньшие деньги людей продавали, думаю, и $10 тыс. было достаточно. Были те, кто договаривался и выкупал. Им вообще неважно: ВСУ или нет, за деньги сделают все. Нет там идей. Все деньги решают.

Я в колонии с Иваном Лясой и Александром Кориньковым сидел. Нас с Иваном обменяли, а Сашу нет. Еще там остались Серега Глондарь, Богдан Пантюшенко, Рома Совков. Напоследок обнялись, конечно, как братья, которые провели три года в одной, блин, заднице.

Тяжело было: я уезжал, а часть меня с пацанами, которых не обменяли, осталась. Они расстроены очень были. Вы не представляете, что такое даже сутки там провести. Мы и так накрученные были из-за постоянно срывающихся обменов, а тут… Думаю, сепары специально оставили у себя лучших из нас, чтобы обменять их уже на россиян, а не просто ватников.

Кировоградские спецназовцы Сергей Глондарь и Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015-го возле Дебальцево. Танкист Богдан Пантюшенко взят в плен 18 января 2015 года во время боя в поселке Спартак, неподалеку от донецкого аэропорта. Все трое до сих пор находятся в плену "ДНР". Фото: Катя Глондар, Юлія Корінькова, Повернись живим / Facebook

Не хочу больше вспоминать. Я ж не на экскурсию туда ездил. Мне 28 лет, три года моей жизни там осталось. Зачем вываливать воспоминания на кого-то, если сам забыть хочу? Я задавил в себе этот гнев и ярость. Хочу обо всем забыть.

О мирном Киеве и планах на будущее

По Киеву уже погулял. Нет, мужики, сидящие в кафе и живущие так, будто нет войны, не раздражают. Это люди, это обычная жизнь. Каждый сам делает свой выбор. Я тоже не особо во что-то вникал, пока лично меня не коснулось. Пока, не дай бог, война в Киев не придет, никто в столице до конца не ощутит, что такое постоянные взрывы над головой.

Сейчас лечение и реабилитацию в военном госпитале прохожу. После в часть поеду, возможно, продолжу службу. Реабилитация и моей маме нужна, ей очень тяжело было последние три года: слезы, нервы... В планах у меня свадьба, семья, дети. Раньше о многом даже не задумывался, а сейчас хочу жить полной жизнью.

Чем война закончится? Думаю, заморозится конфликт на годы. Будет, как в Приднестровье или Северной Абхазии: грязь и деньги, деньги и грязь. А я считаю, что надо свою землю отвоевывать. Я хочу единую неделимую суверенную Украину.