Ритуал: что нужно знать, если умер близкий. Нововведения 2018 В этом году Пасха отмечается 8 апреля – это день воскресения Иисуса Христа, время радости, праздник победы над смертью, скорбью и печалью. А 17 апреля – Родительский день, в который принято посещать кладбище.

Традиционно накануне Пасхи мы публикуем спецвыпуск «Ритуал», цель которого - помочь вам, наши дорогие читатели, в трудные моменты жизни, облегчить хлопоты по организации похорон, поминок и установке памятников.

Последовательность действий

В случае смерти близкого человека:

1) Вызвать милицию (102) и врача (103), получить медсправку о смерти.

2) Омыть и одеть покойного или отправить в морг для этих манипуляций. Не забудьте принести одежду и обувь.

3) Оповестить знакомых и родственников.

4) В отделе РАГС оформить свидетельство о смерти.

5) Определиться с местом захоронения.

6) Обратиться в КП "Спецкомбинат" (ул. Лебединская,5) для оформления, регистрации и проведения захоронения.

7) Купить гроб и ритуальные атрибуты.

8 ) Заказать и оплатить религиозные обряды/оркестр.

9) Заказать и оплатить транспорт.

10) Перевезти гроб с покойным на кладбище, провести похороны.

11) Организовать поминки.

12) Получить компенсацию за похороны.

Свидетельства о смерти оформляются:

Заречный район – ул. Герасима Кондратьева, 146/1, т. (0542) 66-19-21, 65-01-90, 65-54-31;

Ковпаковский район – пл. Независимости, 8, т. (0542) 66-19-19, 66-19-20, 65-57-59.

Время приема: вторник – пятница – 8:00 – 17:15; суббота, понедельник – 9:00 – 16:00;

воскресенье – выходной; перерыв – 12:00 – 13:00.

Советы по выбору и установке памятника

Обычно спустя год после похорон на могиле устанавливают памятник, чаще всего надгробную плиту и цветник, обложенный плиткой. Иногда ограничиваются надгробием, а могилу бетонируют и покрывают плитами, чтобы не зарастала бурьяном.

Виды памятников

В Сумах предлагают памятники гранитные, из габбро, мозаичные (бетонные с мраморной крошкой), цементные и из декоративного бетона. Они бывают одинарные и двойные. Цена памятника из камня зависит от габаритов заготовки, сложности изготовления и количества ручной работы. Самая дорогая услуга – ручная художественная резка и полировка фасонных поверхностей.

Сроки гарантии на памятники по ГОСТу:

Мозаичный – до 5 лет (может простоять без разрушения лет 10–15).

Из декоративного бетона – до 10 лет (простоит 15–20 лет).

Габбро, гранитный – до 10 лет (на самом деле лет 700 до первых признаков разрушения).

Заказ памятника

Не приобретайте памятники у частных лиц с машин или со двора. Они могут быть ворованными с кладбища. Если вы делаете заказ через фирму, с вами заключат договор, обеспечивающий качество, сроки исполнения и гарантию. Большинство фирм могут сделать памятник по вашему индивидуальному эскизу.

Но при разработке эскиза старайтесь избегать мелких выступающих деталей, которые нужно приклеивать к цельному камню. Такие детали недолговечны, со временем отпадут, и вид будет испорчен.

Если памятник гранитный (габбро), то портрет и текст вырезаются. При других видах материала, текст и портрет крепят

- на металлокерамических табличках;

- на вставке из гранита (и портрет и текст – размеры 30х60, 40х60, 90х45 см и др.),

- на вставке из гранита (если текст – размер 20х30 см, если портрет, то 30х40 см) и металлокерамической табличке (для портрета или текста соответственно).

Каждая фирма производитель имеет свое эксклюзивное предложение: оригинальные виды художественной резки или индивидуальные фигуры (розы, березки, кресты), изготовление скульптур и мемориалов.

Когда вы получаете заказанный памятник, будьте внимательны, чтобы не купить брак. Если вы заметили светлые трещинки (некоторые могут прощупываться), возможно, это внутренние дефекты значит со временем будет борозда и изделие может расколоться. Сколы, щербины на кромках – брак.

Если портрет не похож или ошибка в тексте и вам предлагают подкрасить светлые участки, не соглашайтесь, краска сойдет. Это исправляется только переполировкой камня. Темные участки можно откорректировать (осветлить). Если дефект произошел по вине заказчика, за исправление нужно доплатить. Если по вине исполнителя, то для вас это бесплатно.

Если при получении изделие очень черное, жирное на ощупь (вода сбегается в капли, на торце наплывы жира) – значит камень недошлифован, со временем подкраска сойдет и он посереет.

При транспортировке обязательно обложите памятник опилками или картоном, положите на деревянные подкладки, чтобы сохранить от царапин, ударов, сколов. Это касается всех видов памятников, вне зависимости от материала. Даже крепкий гранит может расколоться.

Установка надгробия

Памятник на могилу по традиции устанавливают, когда осядет земля, это зависит от вида грунта. На самом деле его можно устанавливать сразу. В каждой фирме есть свои нюансы и технологии монтажа. Самое главное могилу перекрыть бетонными или металлическими перемычками, выходящими за ее пределы, – это обеспечивает опору памятнику.

Если планируется цветник, обложенный плиткой, под него на могилу кладется сетка, ее края должны хорошо опираться на твердый грунт и бетонироваться. Если будет только плитка, бетонируется весь участок. Под цветником не должно быть бетона, чтобы хорошо росли растения. Небольшого количества и высоты земли в цветнике хватает только для стелящихся трав.

Если правильно сделано основание, памятник никогда не просядет, а некачественная работа будет рушиться даже, если земля уже просела. Лучше устанавливать надгробие в теплое время года. Стела памятника монтируется в ногах, фасадом к могиле.

Раствор для установки памятника нужно замешивать только на свежем цементе! Цемент при хранении теряет крепость. Если монтажом занимаются не профессионалы, обращайте внимание на уровень установки соседних памятников, не допуская, чтобы надгробие было посажено глубже. Это не эстетично.

Следующей весной после установки проследите за поведением талых и дождевых вод. Если вода течет под памятник, сделайте ей искусственное русло, чтобы могила не просела. Если спустя время вы заменили, что памятник наклонился, не ждите, исправляйте. Иначе он может упасть и расколоться.

Уход за памятниками

Каждый год памятник надо мыть водой и щеткой, чтоб он не цвел. Для педантичных людей существуют специальные полироли для гранитных изделий, восстанавливающие цвет и защищающие от загрязнения. Они не дешевы, и привозятся на заказ. Такую обработку памятника производит специалист один раз в сезон. По этим вопросам обращайтесь в фирму, в которой было заказано надгробие.

Укладка плитки

Для обустройства могилы используют плитку 3 видов: гранитную, керамогранитную и тротуарную. Гранит и керамогранит должен укладывать профессионал. Тротуарная плитка монтируется на уплотненную землю с помощью гарцовки.

Как уже было указано, правильнее всего класть плитку на сетку и бетонное основание. Расход материала примерно 2м2. Если плитка 30х30 см, на 1 м2 идет 11 штук, а если 10х20 – 52 штуки. После укладки нужно 2-3 раза заполнить швы раствором.

Ритуальные нововведения

В рамках судебной реформы 15 марта вступили в силу изменения в Уголовно-Процессуальном Кодексе Украины. Среди них такое нововведение: экспертизу тел умерших назначает исключительно следственный судья, а не следователь полиции, как было до сих пор.

Речь идет об экспертизе всех умерших - именно такой тезис озвучили некоторые сумские газеты и несколько украинских телеканалов, нарисовав апокалипсическую картину, которая напугала многих граждан.

Мысль о том, что отныне в Украине судмедэкспертов будут привлекать по всем смертным случаям, настолько абсурдная, что юристы, даже не связанные с уголовным правом, развеивают эти страхи.

Перечень категорий дел, в которых обязательно должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза, является исчерпывающим.

К ним относятся случаи, когда есть подозрение на насильственную смерть, в случае смерти неустановленного лица и когда смерть наступила при невыясненных обстоятельствах или в нетипичном месте.

Существует порядок взаимодействия органов Нацполиции, прокуратуры и медицинских учреждений в случае обнаружения трупа. Согласно им тело без следов насильственной смерти хоронят по справке, выданной в ЗАГСе.

Если есть признаки насильственной смерти, тогда проводятся экспертизы. Поэтому, если умирает человек старшего возраста или лицо, у которого были проблемы со здоровьем, и оно проходило обследование у врача, экспертизу назначать не будут.

Коментує директор КП «Спецкомбінат» Євген Короткевич:

Смерть близької людини – завжди тяжка година для всієї родини, коли лихо, скорбота та біль втрати віднімають усі сили. Саме в цій ситуації родичам померлого доводиться займатися рішенням питань, пов’язаних з організацією та проведенням поховання.

Оформлення та отримання необхідних документів, реєстрація смерті, виділення місця для поховання, вибір та придбання предметів ритуальної належності, спеціального автотранспорту, нерідко стають важливою проблемою для родичів померлої особи.

Порядок встановлення факту смерті померлої людини на даний час регулюється спільним наказом МВС України, МОЗ України та ГП України № 807/1193/279 від 29.09.2017 р. «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини».

Згідно цього наказу, якщо померла близька людина, слід не панікувати, а зателефонувати до чергової частини Національної поліції м. Суми за телефоном екстреного виклику 102 та повідомити їм про факт смерті.

У разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті на місце події виїжджає лікар або фельдшер закладу охорони здоров’я, який констатує факт смерті, проводить огляд трупа, за результатами якого інформує органи та підрозділи Національної поліції України та адміністрацію закладу охорони здоров’я, що забезпечує потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, про можливість встановлення причин смерті без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть або фельдшерської довідки про смерть.

Транспортування тіла без ознак насильницької смерті або підозри на таку до моргу здійснюється спеціалізованою службою КП «Спецкомбінат» за викликом родичів померлої людини за кошти замовника (0542) 62-88-55 цілодобово, 050-285-15-36.

У разі смерті людини з ознаками насильницької смерті чи підозри на таку або встановлення таких фактів під час попереднього огляду трупа людини, що померла раптово або за нез’ясованих обставин, а також трупа невстановленої особи на місце події негайно виїжджає слідчо-оперативна група, працівники експертної служби МВС та судово-медичний експерт або лікар, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта, та за необхідності – інші спеціалісти.

Транспортування тіла з ознаками насильницької смерті чи підозри на таку до бюро судово-медичних експертиз здійснюється спеціалізованою службою КП «Спецкомбінат» за викликом чергового Сумського міського відділу Національної поліції, безкоштовно.

У цьому випадку лікарське свідоцтво про смерть родичам померлої людини видається після проведення судово-медичної експертизи.

Ритуальна служба КП «Спецкомбінат» створена СМР для організації та проведення поховання померлих мешканців територіальної громади в м. Суми.

Тому після отримання лікарської довідки про смерть або свідоцтва про смерть родичі померлого з усіх питань, реєстрації, організації та проведення поховання, можуть звертатися за телефоном 62-88-54 з 7.30 до 19.00, моб. 050-285-15-36 (цілодобово) в ритуальну службу КП «Спецкомбінат» для вирішення всіх питань, пов’язаних з безкоштовним виділенням місця для поховання, придбанням ритуальних належностей, організацією, оформленням та проведенням поховання на 13 кладовищах м. Суми, доставкою покійного в морг, із моргу додому, далі до місця поховання, а також отриманням інформації про суб’єкти господарювання, які уклали договір з КП «Спецкомбінат» та займаються наданням ритуальних послуг.

У скорботну годинну вашого життя досвідченіші спеціалісти ритуальної служби КП «Спецкомбінат» допоможуть вам в організації гідного поховання близької людини.

До наших обов’язків входить:

• реєстрація та оформлення документів на поховання, оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання;

• безкоштовне виділення місця для поховання;

• оформлення свідоцтва про поховання;

• ознайомлення з виконавцями ритуальних послуг (суб’єктами господарювання), з якими КП «Спецкомбінат» уклав договори;

• копання та засипання могил;

• виготовлення та реалізація ритуальних атрибутів в асортименті (труни, вінки, корзини, хрести, рушники, хустинки та інше);

• надання послуг спеціалізованими автокатафалками;

• благоустрій місць поховання;

• безкоштовне поховання громадян пільгових категорій;

• виготовлення, реалізація та встановлення намогильних споруд;

• встановлення штучних намогильних насипів на 40 днів;

• виготовлення та встановлення пам’ятників усіх видів;

• доставка ритуальної атрибутики;

• доставка покійного з будинку до моргу, з моргу до місця проведення ритуалу цілодобово: т. 62-88-55, моб. 050-285-15-36.

З усіх питань звертайтеся за адресою: м. Суми, вул. Лебединська, 5 т. 62-88-54, моб. 050-285-15-36 (цілодобово).