Медреформа в Сумах забуксовала на старте Сумчане могут подписать декларацию с врачом только в одном учреждении. Второй Центр, как минимум, до июня не готов ни юридически, ни технически

В бывшей третьей поликлинике на ул. Ильинская, преобразованной в Первый центр медико-санитарной помощи, подписано всего чуть больше тысячи деклараций пациентов с врачами. В то время как в целом по стране количество пациентов, присоединившихся к реформе, перевалило за миллион. Процесс тормозится, как объясняют городские чиновники, по юридическим и техническим причинам. Однако и в «третьей поликлинике» не все так хорошо, как хотелось бы. В процессе реформирования там намерены избавиться от дюжины «узких» специалистов и больше полусотни медсестер.

Почему не готовы?

По словам заместителя городского головы Максима Галицкого, Сумы не были готовы присоединиться к кампании заключения деклараций пациентов с врачами «первички» с начала старта, т.е. со 2 апреля.

- 28 февраля горсовет принял решение о создании в Сумах двух центров медико-санитарной помощи, с которыми Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) позднее будет заключать договоры о сотрудничестве. Первый центр создается путем преобразования третьего центра первичной медико-санитарной помощи (3-ей поликлиники) в Первый центр медико-санитарной помощи. В этом случае код учреждения юридически не меняется. Соответственно третья поликлиника уже стартовала и по состоянию на 20 апреля подписано 1133 декларации. Не много. Но какой-то старт уже есть. Если вы хотите обслуживаться у семейного врача, педиатра или терапевта третьей поликлиники - пожалуйста, можно идти и заключать декларацию, - объяснил чиновник. - Второй центр первичной медико-санитарной помощи образуется путем выделения отдельных структурных подразделений из разных учреждений. Соответственно у него будет совсем иной код ЕГРПОУ, и на сегодняшний день это учреждение пребывает на стадии юридического создания. По нашим подсчетам, в 20-х числах мая оба центра будут существовать. До этого времени мы планируем провести по сессии решение, дающее возможность укомплектовать учреждения компьютерной техникой и соответствующим оборудованием. Соответственно с июня и Первый и Второй центры смогут полноценно заключать декларации. Все учреждения уже подключены к электронной системе eHealth. До этого момента все будет функционировать, как раньше.

Каждый из двух центров будет иметь по шесть-восемь амбулаторий, образуя сеть первичной медико-санитарной помощи по всему городу.

В переходный период, пока не подписана декларация на «первичке», чиновники успокаивают сумчан тем, что все будет функционировать по-старому, как и до начала реформы.

Кто кого разводит?

В сумских поликлиниках, кроме семейных врачей, педиатров и терапевтов, работали узкопрофильные специалисты, функционировали диагностические и лабораторные службы. Сумские реформаторы медицины их решили пустить «под нож», ссылаясь на требование Минздрава отделить «первичку» от «вторички». Ликвидированы учреждения, где было и первичное, и вторичное звено, а в штате новых образований предусмотрены места только для работников первичного звена. Однако, судя по комментарию представителя МОЗ Александра Ябчанки, посетившего Сумы 21 апреля, ничего подобного министерство не требует. А, наоборот, оставляет выбор за местными громадами, чтобы люди в процессе обсуждения, взвесив все плюсы и минусы, пришли к удобному для них варианту.

- Автономизация – это смена юридического статуса из бюджетного учреждения в коммунальное некоммерческое предприятие. Кто работает в штате, не имеет отношения к этому решению органа местного самоуправления, - объяснил он.

Вопрос главврача В.Каткова поверг спикера из Минздрава в недоумение, т.к. министерство, оказывается, тут совсем не при чем.

- Даст ли министерство лицензию учреждению первичного звена, если там останутся должности лаборантов? – спросил главный врач.

- Это ваше решение, в каком количестве и какие работники у вас должны работать в учреждении. Я не вижу никаких проблем в получении лицензии, если останутся лаборанты. Я в первый раз слышу, чтобы причиной отказа в выдаче лицензии было наличие лаборантов в штате, - ответил А.Ябчанка.

На вопрос о целесообразности увольнения узкопрофильных специалистов (неврологов, хирургов, окулистов, инфекциониста, эндокринолога, лаборантов, эндоскописта), который задала представителю МОЗ врач-инфекционист третьей поликлиники Наталия Боярчук, которой после сокращения предложили место врача-статиста в районной больнице, чиновник сказал, что однозначного ответа «да» или «нет» не существует и выбор – за громадой.

- Есть разные модели предоставления медицинской помощи. Каждая из них имеет преимущества и недостатки, - говорит А.Ябчанка. - Возьмем модель интегрированную - «первичка»+«узкие» специалисты в одном учреждении (прототип этой модели - нынешние поликлиники). Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) закупает только услуги «первички», а услуги «узких» специалистов на переходном этапе финансируются так же, как в предыдущие годы, через субвенции. Но с 2019 года система финансирования изменится. И, как показывает практика других стран, если заходит канал финансирования «первички» по капитации на одного пациента, эти деньги забирают «узкие» специалисты. Это недостаток. Преимущество этой системы – специалист под боком.

Второй вариант – разделение «первички» и «вторички». «Первичка» зарабатывает на себя по количеству пациентов и при потребности помощи «узкого» специалиста пациент направляется туда, где этот специалист находится. При этом НСЗУ закупает его услуги отдельно. С 2019 года «узкие» специалисты вступают в реформу.

И первое, и второе решение имеет право на жизнь. Выбор надо делать на местах. Вы должны обо всем договориться в пределах громады. Когда задается вопрос насчет профессиональной оценки моделей – это ко мне. Но МОЗ не судья и не арбитр. МОЗ – это орган, вырабатывающий политику и дающий возможность принимать решения на местах.

Представитель министерства привел пример Вознесенска с интегрированной моделью, причем на базе районной больницы, при этом отметив, что в других городах пошли по другому пути.

- Не позднее 2020 года все звенья перейдут на плату за услуги. Двигаемся поступательно. В этом году начинаем с «первички», 2019-ый – «узкие» специалисты. Ответственность центрального органа власти в том, чтобы заключать договоры и гарантировать через НСЗУ оплату. Ответственность местной власти в том, чтобы граждане имели возможность обратиться за медицинской помощью, чтобы мы могли за это заплатить, - говорит А.Ябчанка. - На протяжении 2018 года для всех звеньев, кроме «первички», действует субвенция.

Так почему увольняют?

Этот вопрос А.Ябчанка переадресовал представителям городских властей. Заместитель городского головы Максим Галицкий напомнил: такого учреждения, как поликлиника №3, уже нет с 2012 года. Существовал Центр предоставления медико-санитарной помощи №3.

- На финансирование данного учреждения предусмотрена государственная субвенция на первичное звено. Т.е. вторичное звено финансировалось за счет «первички». Это неправильно, - считает чиновник. – Относительно этого учреждения ничего не изменится. Если там «вторичка» функционировала на полулегальном положении, то сегодня при создании двух центров «узкие» специалисты не увольняются. Они предупреждаются об увольнении путем перевода в другое учреждение. На базе горбольниц на протяжении 2019-20 годов планируется создание диагностико-консультативных центров. Сейчас при отделе здравоохранения Сумского горсовета создана комиссия, которая рассматривает каждый отдельный случай врача, медсестры, лаборанта и пр., чтобы предложить им работу в соответствии с потребностями населения города.

М.Галицкий заверил, что проблемы нет - все решается персонально по каждому человеку, а позицию Наталии Боярчук во время встречи с коллективом не поддержал ни один работник учреждения. При этом Н.Боярчук утверждает, что проблема есть, только люди боятся об этом говорить публично.